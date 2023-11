Bad Saulgau leuchtet ab Einbruch der Dunkelheit

Die Lichtagentur „Leuchtwerk“ legt am Freitag, 17. November, um 17 Uhr in der Bad Saulgauer Innenstadt die Schalter um. Rund ein Dutzend Gebäudefassaden werden dann mit farbenfrohen und teilweise wechselnden Motiven illuminiert.

Hinzu kommen kleinere und größere Lichtakzente an den Fassaden zahlreicher Ladengeschäfte. An mehreren Stellen in der Stadt gibt es Musik und Unterhaltung. Und: Viele Einzelhändler haben nicht nur bis 23 Uhr geöffnet, sondern laden zu eigenen Events, (Geburtstags-)Feiern, Rabattaktionen oder einfach zu einem Snack, einem Glas Sekt oder einer Tasse Glühwein in ihre Geschäfte ein.

„Es wird also richtig etwas los sein in der Innenstadt“, freut sich Ilona Boos. Und das ist gut so. Denn Ziel der Veranstaltung sei es, dass „die Menschen merken, Bad Saulgau ist eine tolle Stadt mit attraktiven Geschäften und richtig Ambiente“. Dazu gehöre einerseits, dass die Innenstadt professionell illuminiert sei. Dazu gehöre andererseits der lange Einkaufsabend bei den Einzelhändlern. Und dazu gehöre auch Leben auf der Straße.

Für letzteres sorgen übrigens unter anderem die Gastronomen rund um den Marktplatz und am Luegebrunnen, unter anderem mit speziellen „to go“-Angeboten und, sofern das Wetter einigermaßen mitspielt, Sitzgelegenheiten auch im Freien. Die Kostbar hat hierfür sogar den einen LED- und Feuerakrobaten engagiert. Je nach Witterung wird der „Feuerfuchs“ zwischen 19 und 21 Uhr mehrere Male auftreten.

Am Luegebrunnen spielt ab circa 19 Uhr die Band JIM. Sozusagen direkt nebenan steht der „Feuer&Flamme“-Foodtruck. Gleich ums Eck lädt der Jazzverein ab 19 Uhr zum Konzert mit Thomas Scheytt ein. Und auch am Marktplatz und in der (oberen) Hauptstraße hat gibt es Musik. Richtig ins Licht eintauchen kann man schließlich während der gesamten Veranstaltungsdauer auf dem Marktplatz und dem Luegebrunnen. Dort sind nicht nur Gebäude beleuchtet, sondern auch der Boden. Wer dort die Iluminationen begeht, wird so selbst zur Projektionsfläche. Und wer dann immer noch nicht genug hat: In mehreren Locations wird aus „Bad Saulgau leuchtet“, dann „Bad Saulgau tanzt“.

Mit dabei sind bei Bad Saulgau leuchtet folgende Geschäfte und Gastronomien: Abbellimento; Amanda; Antonius-Apotheke; Augenoptik Nerlich; Bollmannhaus; Boutique Ann Luis; boys&girls Kinderschuhe; Café Wundertüte; Ciao Moda; Crazy Style Damenbekleidung; Der Haarsalon; Der Wäscheladen; elriko Feine Kost; Fahrrad Neudörffer; FS Edelmetalle; G.I. Women; Gasthaus Schwarzer Adler; Hummler Leder- und Schreibwaren; Intersport Dietsche; Invito; Kleinod; Kostbar; La Boom Mode; La Vie Fashion; Marco Mode; Mastery Barber Shop; media@home Buck; mimi's Kindermoden; Näh-Ecke; Pro Optik; Punkt.Männersache; Queens; Restaurant Haus am Markt; Rund ums Rad; Schuh Schweizer; Schuhaus Zembrod; Schwaaz Vere Buchhandlung; SecondHandBoutique; Step by Step Schuhe; Tchibo; Trattoria Bach; Vodafone-Shop; Weltladen Bad Saulgau.

Veranstaltet wird das Leuchtevent übrigens von der städtischen Wirtschaftsförderung, der Tourismusbetriebsgesellschaft und dem Handels- und Gewerbeverein UBS. Die Finanzierung übernimmt zu einem großen Teil das Ministerium für Wirtschaft. Volksbank Bad Saulgau, Raiffeisenbank Bad Saulgau und die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen unterstützen das Event finanziell.

