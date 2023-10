Bad Saulgau ist jetzt beste Biodiversitätsstadt Deutschlands

Nach einigen Jahrzehnten konsequenter Arbeit ist Bad Saulgau nicht nur Landeshauptstadt der Biodiversität, sondern nach einem offiziellen Labelingverfahren am 29. September in Dortmund auf drei Jahre zur besten Biodiversitätsstadt Deutschlands erhoben worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Eigentlich hat die Stadt bereits 2019 das Labelingverfahren gewonnen und ist schon seit damals beste nationale Biodiversitätsstadt, doch sie konnte nun den Titel in Dortmund beim Bundeswettbewerb „StadtGrün naturnah“ erfolgreich mit einer noch höheren Punktzahl verteidigen. Untermauert wird dies durch mehrere weitere Siege bei anderen nationalen und internationalen Wettbewerben. „Ein Traum ist wahr geworden. Beste Stadt in Deutschland zu sein und das noch beim nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Menschheit wichtigsten Thema, ist schon ein riesiges Pfund und hätte zu unseren Anfangszeiten niemand zu denken gewagt. Jetzt schaut die ganze Republik auf uns. Wir müssen weiter Vollgas geben und den hohen Ansprüchen gerecht werden“, sagt der städtische Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr und ergänzt: „Schon sind weitere ökologische Projekte im Gemeindegebiet, besonders im NaturThemenPark, in der Pipeline. Wir haben inzwischen ein riesiges Netzwerk an Personen aufgebaut, die in allen ökologischen Bereichen begeistert mitmachen, sonst wäre eine solche Herausforderung nicht zu meistern. Das Schöne ist außerdem, dass wir mit unserem Konzept für den Siedlungsbereich im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftung, wie wir sie früher hatten, obendrein sehr viel Geld sparen“.