Bad Saulgau ist auswärts vom Pech verfolgt und verliert wieder knapp

Wieder hat der TSV Bad Saulgau auswärts nach einer Aufholjagd das Nachsehen gehabt - diesmal am Sonntagabend beim Tabellenzehnten TSV Reichenbach, der dem TSV als Neunter in der Handball-Verbandsliga jetzt bedrohlich nahe auf die Pelle gerückt ist.

Der Start ist alles andere als gut

Die Hausherren fanden zunächst besser ins Spiel. Bis sich Bad Saulgau überhaupt versah, stand es nach drei Minuten bereits durch Daniel Roos, Florian Lustig und Yannik Heetel 3:0 für Reichenbach. Bad Saulgaus Rückraumshooter Marc Kuttler musste schon in der vierten Minute für zwei Minuten vom Feld, es schien schon früh alles gegen den TSV zu laufen. Doch Jochen Schäfer, Marc Kuttler, Fabian Kohler und Jonas Dück waren es, die sowohl in der Abwehr als auch im Angriff für etwas mehr Stabilität sorgten und die Bad Saulgauer Treffer um Treffer heranbrachten. Nach 20 Minuten kassierte Kuttler seine zweite Zeitstrafe. Fabian Kohler und der A-Jugendliche Mittespieler Niklas Gönner trafen jedoch und so konnte der TSV zur Pause auf 12:13 verkürzen - alles war wieder offen.

Bad Saulgau lässt sich nicht abschütteln

Auch nach dem Seitenwechsel ging es hin und her. Die Gastgeber legten durch Daniel Roos und Rechtsaußen Max Dannemann vor, die Gäste zogen durch Linkshänder Alexander Kilian und Fabian Kohler nach. Die Bad Saulgauer gingen in der Folge etwas nachlässig mit ihren Chancen um und schon lagen die Hausherren wieder mit drei Treffern in Front. Bad Saulgau ließ sich jedoch nicht abschütteln, kam aber bis zur 49. Minute nie näher als zwei Treffer heran. Das veranlasste TSV-Trainer Thomas Potzinger, im Rahmen einer Auszeit seinem Team nochmals Mut einzuimpfen. Und schon konnte Patrick Fritz auf 19:20 (50.) verkürzen. Doch Reichenbach konterte und legte wiederum zwei Treffer vor.

Was der TSV auch versuchte, Reichenbach fand immer die passende Antwort. Nun trumpfte Niklas Gönner auf und traf innerhalb von zwei Minuten zweimal zum 22:23 (54.). Doch der gegnerische Trainer reagierte, nahm seinerseits die notwendige Auszeit. Sein Team folgte den Anweisungen und legte zwei Treffer vor. Der TSV ließ aber nicht locker, witterte seine Chance, Patrick Fritz traf spektakulär. Wiederum Niklas Gönner war es, der geistesgegenwärtig eine Schwäche des Gegners ausnutzte und nach 56 Minuten erstmals für den TSV ausgleichen konnte (24:24). Das Spiel stand auf des Messers Schneide. Die Gastgeber legten dann wieder vor, der TSV glich durch Jonas Dück schnell wieder aus (59.). Der zehnfache Torschütze Daniel Roos und Florian Lustig erzielten in einer hektischen Schlussphase zum Leidwesen des TSV allerdings doch die Treffer zum 27:25-Sieg für die Gastgeber.

Der Trainer hadert mit der fehlenden Cleverness

TSV-Trainer Thomas Potzinger ärgerte sich nach dem Spiel ob der ausgelassenen Chance. „Wir kommen zu Beginn nicht ins Spiel, machten zu viele individuelle Fehler. Das Spiel nahm dann seinen Lauf, in den entscheidenden Phasen waren wir leider wieder zu unclever“, meinte Bad Saulgaus Trainer. „Reichenbach spielte das cleverer aus. Wir haben in der Schlussphase alles versucht und kassierten dabei wieder eine Zeitstrafe. Überhaupt bekam der Gegner insgesamt nur zwei und wir bekamen vier Zeitstrafen verordnet, das schwächte uns zusätzlich. Niklas Gönner hat seine Sache als Spielgestalter trotz allem aber recht gut gemacht.“

Drei Wochen hat der TSV nun spielfrei, kann sich etwas regenerieren und sich auf das nächste Spiel vorbereiten. Gegner ist am Samstag, 24. Februar, um 18 Uhr in der Kronriedhalle der Tabellenzweite Unterensingen.

TSV: Bakos, Maas; Dück (5), Schäfer (7/davon 4 Siebenmeter), Kuttler (2), Balan, Fritz (3), Kilian (1), Martin (1), Kohler (2), Gönner (4), Jung.