Über den Status quo des Katastrophenschutzes in Bad Saulgau hat Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag im Stadtforum informiert. Die dafür eingerichtete Stabsstelle ist auf Notfälle gut vorbereitet.

Immer handlungsfähig bleiben

Nicht nur Bad Saulgau, sondern jede Kommune, muss hinsichtlich des Katastrophenschutzes ihre Vorkehrungen treffen. Dabei lautet die Devise: „Wir müssen immer handlungsfähig bleiben“, sagte Dumbeck, der auf Bitten des Gemeinderats seinen Sachstandsbericht vortrug. Dumbeck zählte Ereignisse auf, für die die Stabsstelle Brand- und Bevölkerungsschutz sofort Maßnahmen ergreifen kann: für Unfälle mit gefährlichen Stoffen und Gütern, für längere Stromausfälle, für Hochwasser, für weitere Extremwetterereignisse.

Wichtig ist, dass wir kurze Reaktionszeiten haben. Karl-Heinz Dumbeck

Für diese Fälle würde es mit den Stadtwerken und dem Bauhof abgestimmte Alarm- und Einsatzpläne geben, die ein sicheres Funknetz und ein eigenes Kommunikationsnetz beinhalten. „Wichtig ist, dass wir kurze Reaktionszeiten haben“, ergänzte Dumbeck.

Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr den Ernstfall geübt - und einen Blackout simuliert. Das Ergebnis stimmte den Gemeinderat zufrieden: „Wir sind so gut aufgestellt, dass der Grundschutz gewährleistet ist“, so Dumbeck.

Weitere Sirenen und Notfalltreffpunkte

Die Stadt forciert den Katastrophenschutz, indem zusätzliche Sirenen für Bondorf und Braunenweiler sowie weitere Notfalltreffpunkte geplant sind. Die beiden Schutzbunker in der Stadt, die jeweils etwa 250 Menschen schützen würden, seien indes nicht mehr funktionstüchtig.

Indes steht der Gemeinderat geschlossen hinter weiteren notwendigen Anschaffungen: „Wir müssen den Katastrophenschutz konsequent weiterverfolgen und gleichzeitig die Bevölkerung sensibilisieren und keine Panik schüren“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Helga Brey.

Das sieht auch Alfred Härle (CDU) so. „Wir sollten weiter Geld sinnvoll in die Gerätschaften investieren.“ Aber man könne sich nie gegen alles absichern. „Bei einem Atomkrieg helfen uns auch keine Schutzbunker mehr“, sagte Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller.