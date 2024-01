Bad Saulgau hat einen neuen Schützenkönig

Wie jedes Jahr hatte die Schützengilde Bad Saulgau am Sonntag zum Königsschießen eingeladen. Nach stärkendem Weißwurstfrühstück hat sich dieses Mal Rainer Storz (Mitte, Foto: Peter Straub) den begehrten Titel mit dem besten Schuss gesichert. Erste Ritterin wurde das langjährige Vereinsmitglied Simone Hänsch (links) dicht gefolgt von dem zweiten Ritter Michael Hummler (rechts). Nach reger Beteiligung der Mitglieder und Gäste übergaben Vorstand Stefan Bollmann und Schiessleiter Thomas Uhlmann bei der Siegerehrung die wertvolle Königskette an den neuen Schützenkönig und gratulierten den beiden Rittern. Mit einem Dank an alle Beteiligten beendete der Vorstand der Schützengilde, Stefan Bollmann, das Königsschießen.