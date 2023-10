Vor voll besetzter Kronriedhalle hat der TSV Bad Saulgau in der Handball-Verbandsliga am vergangenen Samstagabend den Tabellenzweiten Denkendorf mit 23:21 (10:7) besiegt. Dabei zeigte die Potzinger-Mannschaft ein ganz anderes Gesicht als zuletzt bei der Auswärtsniederlage in Köngen.

Bakos hält stark

Das Match stand ganz im Zeichen der Abwehrreihen, die sich mit ganzer Kraft und viel Können gegen den jeweils gegnerischen Angriff stemmten. Die TSV-Abwehr zeigte sich dabei in noch besserer Form, war schnell auf den Beinen und brachte die physisch starken und gefürchteten Rückraumschützen Mattis Rhies, Lukas Glatzel und Lukas Aichele schier zur Verzweiflung. Dem Denkendorfer Prunkstück boten sich nur wenige Chancen, die von Kapitän Jochen Schäfer und Marco Weisser gut organisierte und dicht gestaffelte TSV-Abwehr zu überwinden. Kamen die gegnerischen Angreifer dann doch einmal durch, stand im TSV-Tor ein sehr gut aufgelegter David Bakos.

Zu Beginn gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Es fielen nur wenige Treffer. Nach 20 Minuten stand es erst 5:5. Mit zunehmender Spieldauer kamen Marc Kuttler, Marco Weisser und Rechtsaußen Alexander Kilian immer öfter durch den gegnerischen Abwehrriegel. Die Hausherren erspielten sich langsam aber sicher Vorteile. Kreisläufer Patrick Fritz und Alexander Kilian sicherten mit ihren Treffern den 10:7-Halbzeitstand.

Vor allem die Abwehr kann überzeugen

Im zweiten Abschnitt wurde Bad Saulgau in der Offensive noch stärker. Rückraumhüne Marc Kuttler drehte auf und erzielte innerhalb von 14 Minuten sechs Treffer. Bad Saulgau führte zeitweise mit vier bis fünf Treffern, ging dann jedoch kurzzeitig fahrlässig mit seinen Chancen um, fing sich aber wieder. Auch weil Linksaußen Fabian Kohler und Kreisläufer Patrick Fritz sowie Jochen Schäfer Verantwortung übernahmen. Die Halle kochte, die Akteure ließen sich davon inspirieren und wurden für ein sehr engagiertes Match mit einem verdienten Sieg belohnt.

TSV-Cheftrainer Thomas Potzinger war ob der enormen Leistungssteigerung seines Teams sichtlich zufrieden. „Torhüter David Bakos hat eine überragende Leistung gezeigt. Er gibt uns die Chance, uns ins Spiel reinzubeißen. Wir werfen keine 40 Tore, unser Fokus liegt auf der Abwehrarbeit“, sagte Potzinger.

Gegnerischer Trainer lobt Bad Saulgau

„Marco Weisser verteilte die Bälle super und obwohl wir wesentlich mehr Zweiminuten-Strafen bekamen als der Gegner, machten wir das heute recht gut. Sogar in doppelter Unterzahl am Schluss haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, freute sich der Chefcoach. Sein Gegenüber Ralf Wagner lobte den TSV beim Pressegespräch in den höchsten Tönen. „ Die Tabellensituation sagt bei nur vier bis fünf Spielen noch nicht viel aus. Wir hatten Schwierigkeiten mit unserem Angriffsspiel. Die Bad Saulgauer Abwehr stand super, die Zuschauer waren sensationell, der TSV hat heute verdient gewonnen“, sagte der Gästecoach.

TSV-Kapitän Jochen Schäfer hatte seine Mannschaft vor dem Spiel in die Pflicht genommen. „Wir haben miteinander gesprochen und uns vorgenommen, dass wir im Heimspiel vor dieser riesigen Zuschauerkulisse alles geben und eine andere Körpersprache zeigen. Jeder hat sich reingeworfen, gekämpft bis zum Umfallen. Das hat heute super geklappt“, freute sich Schäfer.

Am Mittwoch geht es weiter

Bereits am kommenden Mittwoch, 1. November empfängt der jetzt zehnplatzierte TSV um 17 Uhr in der Kronriedhalle den Tabellenelften TV Reichenbach.

TSV: Bakos, Maas, Schmid alle im Tor, Dück (1), Schäfer (3/davon 3 Siebenmeter), Kuttler (8), Balan, Fritz (2), Kilian (2), Weisser (2), Martin (2), Kohler (2), Jung (1), Beutter.