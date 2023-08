Die Bürgermeister–Stelle für Bad Saulgau ist ab Freitag, 25. August, ausgeschrieben. Ab dem darauffolgenden Tag, also Samstag, 26. August, können Bewerber dann offiziell ihre Unterlagen einreichen. Die Wahl über die Nachfolge von Doris Schröter ist am 12. November.

Mit der Nachricht, dass sie nicht zu einer dritten Amtszeit antritt, hat Schröter im Januar beim Neujahrsempfang überrascht. Den frühen Zeitpunkt hatte sie auch gewählt, um Fraktionen und möglichen Interessenten Zeit zu geben, sich Gedanken zu machen.

Öffentlich geäußert hat sich zu einer Kandidatur bislang nur Raphael Osmakowski–Miller — bereits vor Schröters Bekanntgabe. Der Saulgauer hat zudem seinen Wahlkampf eröffnet und ist seit Montag auf Rundgängen in Teilorten unterwegs.

Keine weiteren Interessenten bekannt

Die Fraktionen des Gemeinderates wünschen sich einhellig, dass weitere Bewerbungen folgen. „Es wäre im Sinne der Bürger und der Demokratie, bei einer Wahl eine Auswahl zu haben“, sagt Thomas Zimmerer, Vorsitzender der CDU–Fraktion.

Auch seine Kolleginnen Helga Brey (SPD), Elisabeth Gruber (FW) und Marika Marszovski (Grüne) hoffen, dass das Bewerberfeld noch wächst. „Mit der Ausschreibung erhält die Wahl mehr Aufmerksamkeit. Wie schnell jemand darauf reagiert, steht in den Sternen. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Wahlmöglichkeit“, sagt Marszovski. Keiner der Fraktionssprecher weiß aber bislang von einem weiteren potenziellen Bewerber, der sich noch im Hintergrund hält.

In einer Stadt wie Bad Saulgau muss es menschlich stimmen. Helga Brey (SPD)

Von den Fraktionen wird auch kein eigener oder ein gemeinsamer Kandidat ins Rennen geschickt. Relativ schnell waren CDU, FW, SPD und Grüne sich einig, dass die Wahl nicht von Parteipolitik getrieben wird, sondern es um die Person geht. „In einer Stadt wie Bad Saulgau muss es menschlich stimmen“, sagt Brey.

Trotz der bisher ruhigen Bewerberlage ist Zimmerer zuversichtlich, dass weitere Kandidaten kommen: „Bad Saulgau ist eine facettenreiche Stadt und das Amt attraktiv.“ Elisabeth Gruber von den Freien Wählern hat den Eindruck gewonnen, dass das Amt des Bürgermeisters nicht mehr so begehrt ist. „Es ist auch ein harter 24–Stunden–Job. Das darf man nicht unterschätzen.“

Wahlberechtigte müssen unterschreiben

Mit der Änderung des Kommunalwahlrechts zum 1. August gelten andere Vorgaben bei der Bewerbung für ein Bürgermeisteramt. Das ist Mindestalter von 25 auf 18 Jahre gesunken. Das Höchstalter von 68 Jahren wurde gestrichen.

Neu ist auch, dass die Bewerber eine Liste mit 25 wahlberechtigten Unterstützern abgeben müssen. Auch wenn dies eine zusätzliche Hürde bedeutet, hält Marszovski das für machbar. „Selbst ein Bewerber von auswärts schafft das, wenn er es ernst meint“, sagt die Fraktionssprecherin.

Ende der Bewerbungsfrist ist am Montag, 16. Oktober, um 18 Uhr. Sollte es mehr als einen Kandidaten geben und im ersten Wahlgang niemand die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme erreichen, gäbe es am 3. Dezember eine Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen.