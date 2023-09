Bad Saulgau diksutiert über einen Coworking Space

Die Gründungsinitiative Bad Saulgau (GriBS) beschäftigt sich gerade mit der Einrichtung eines Coworking–Spaces, also Räume, in denen nicht nur Freiberufler oder kleinere Start–ups gemeinsam arbeiten und voneinander profitieren. Auch etablierte Unternehmen könnten solche Spaces nutzen, beispielsweise als flexible Arbeitsplätze für freie Mitarbeiter.

Ob Bad Saulgau einen Coworking–Space einrichten soll und wenn ja, wo, mit welcher Ausrichtung und für welche Zielgruppe, dazu bietet GriBS zusammen mit der Agentur CoWorkLand zwei Veranstaltungen für alle Interessierten an.

Am Montag, 25. September, findet um 19 Uhr zunächst ein Online–Informationstermin statt. Im diesem Termin vermitteln die Experten der CoWorkLand eG aus ihrer langjährigen Erfahrung heraus Wissen über Coworking. Auf Basis der Studienergebnisse „Coworking auf dem Land“ der CoWorkLand eG werden typische Betriebsmodelle, Zielgruppen und aktuellen Trends vorgestellt.

Der Ablauf sieht so aus: Begrüßung und Projektvorstellung, Input „Coworking — Warum? Was? Wie?“; LocalScan — was hat die Analyse von Bad Saulgau ergeben?und interaktiv: Was sind ihre Gedanken, Fragen und Vorschläge? Gefördert und zum allergrößten Teil finanziert wird die Analyse aus dem Regionalbudget der LEADER–Region Mittleres Oberschaben (Remo).

Wer sich vorstellen könne, einen solchen Coworking–Space (oder ein ähnliches Konzept) zu nutzen, ist herzlich eingeladen, sich bei den Workshops zu informieren und einzubringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bad Saulgau. Eine formlose Mail an [email protected] oder ein Anruf unter Telefon 07581/207106 genügt. Die Einwahldaten für die Online–Veranstaltung werden dann rechtzeitig zugesendet.

Darauf aufbauend findet dann am 12. Oktober um 18 Uhr ein Workshop im Stadtforum Bad Saulgau statt. Beim Workshop haben Interessierte die Möglichkeit, sich in einem interaktiven Format auszutauschen, eigene Erfahrungen, Impulse und Ideen einzubringen.

Infos zur Gründungsinitiative Bad Saulgau gibt es unter: www.bad–saulgau.de/de/wirtschaft–unternehmen/gruendungsinitiative–Bad–Saulgau/index.php