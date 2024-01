Autofahrerin prallt gegen Gartenmauer

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr eine 52 Jahre alte Opelfahrerin in der Dürnauer Straße alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Gartenmauer geprallt, so die Polizei.

Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Sachschaden am Pkw auf rund 5000 Euro beziffert wird, dürfte sich dieser an der Gartenmauer auf rund 2000 Euro belaufen.