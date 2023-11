Autofahrerin positiv auf Kokain und Gras getestet

Eine unter Drogen stehende Autofahrerin ist am Montagmorgen von der Polizei angehalten worden. Zuvor ist die 23-Jährige einer anderen Verkehrsteilnehmerin durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Diese verständigte dann die Polizei. Bei der Verkehrskontrolle reagierte der Drogentest positiv auf Kokain und Cannabis. Die Frau musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler behielten den Führerschein der 23-Jährigen noch an Ort und Stelle ein und ermitteln nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizisten fanden darüber hinaus Drogen bei der Frau. Damit kommt auch eine Anzeige wegen des illegalen Besitzes von Rauschgift auf die Frau zu. Zeugen, die ebenfalls auf die Fahrweise der Frau aufmerksam wurden, werden nun gebeten, sich telefonisch 07581/4820 bei der Polizei zu melden.