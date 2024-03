Bad Saulgau

Autofahrerin beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin verursacht, als sie laut Polizeimeldung am Montagmorgen in der Lagerhausgasse aus unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei einen Gartenzaun aus Holz beschädigt hat. Weil die Autofahrerin nach der Kollision einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Bad Saulgau nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen sie gefertigt.