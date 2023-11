Bad Saulgau

Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Aus Unachtsamkeit ist am Sonntagmorgen ein ortsunkundiger Sprinter-Fahrer auf der L 283 zwischen der Einmündung Bondorf und Steinbronnen nach rechts in die Leitplanke geraten. Der 26-Jährige schrammte mit der gesamten rechten Fahrzeugseite an der Planke entlang, so dass laut Polizei an seinem Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 16:16 Von: sz