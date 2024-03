Erneut haben die Handballer des TSV Bad Saulgau eine Halle in der Fremde als Verlierer verlassen. Trotz starken Beginns unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Potzinger beim Tabellensechsten der Verbandsliga, dem TSV Denkendorf, mit 29:37 (16:19).

Dabei begann der TSV Bad Saulgau konzentriert, legte meist ein, zwei Treffer vor und war zumindest in der ersten Viertelstunde die bessere Mannschaft. Doch gegen Ende der ersten Halbzeit musste der TSV Bad Saulgau die Gastgeber ziehen lassen. Auch weil kurz vor der Pause gleich zwei Bad Saulgauer Akteure Zeitstrafen erhielten, Marc Kuttler nach 21 Minuten wegen eines Kopftreffers gegen einen Gegenspieler mit Rot vom Platz musste und vorne nicht mehr viel zusammenlief.

Bad Saulgau mit zwei Mann weniger

Anfang des zweiten Abschnitts musste Bad Saulgau fast zwei Minuten lang mit fünf gegen sieben spielen. Das bestrafte Denkendorf mit einem 4:0-Lauf. Trotzdem blieb die Partie bis zur 45. Minute offen. Die Bad Saulgauer lagen nur mit zwei Toren zurück (24:26), Zählbares war noch möglich. Auch fünf Minuten später betrug der Rückstand nur drei Treffer und Bad Saulgau war in Ballbesitz. Für Bad Saulgau spielte einmal mehr Spielmacher Niklas Gönner stark, führte Regie und traf selbst acht Mal. Und auch Jochen Schäfer und Marco Weisser überzeugten.

Kuttler muss früh gehen

Dann aber brach der TSV ein. Bad Saulgau verwarf Siebenmeter und zwei Zeitstrafen für Jochen Schäfer und Marco Weisser bremsten die Gäste und spielten den cleveren Hausherren in die Karten, die nun davonzogen. Der Sieg für die Hausherren war am Ende verdient, fiel aber zu hoch aus.

Bad Saulgau musste neun Zeitstrafen hinnehmen, die frühe Disqualifikation für Marc Kuttler und die verworfenen drei Siebenmeter bremsten den TSV aus. Der Gegner musste dagegen nur sechs Mal auf die Strafbank und verwandelte beide Siebenmeter.

Potzinger warnt und stößt auf taube Ohren

Schon im Vorfeld hatte Thomas Potzinger vor den Ried-Brüdern Nick und Mattis sowie Heiko Glatzel und Thimo Piskureck gewarnt, doch sie waren an diesem Abend eine Nummer zu groß. „Wir haben gut begonnen, haben uns aber leider zu viele Fehlwürfe erlaubt. Am Ende kostete das häufige Unterzahlspiel zu viel Kraft. Alle rackerten sich ab. Niklas Gönner war sehr gut im Angriff, Marco Weisser war überall. Wir waren immer wieder dran und in den entscheidenden Phasen haben wir die Fehler gemacht. Außerdem hatten unsere drei Torhüter heute keinen glücklichen Tag. Auch das gibt es mal. Trotzdem waren wir niemals acht Tore schlechter“, analysierte Thomas Potzinger. „Jetzt müssen wir eben wieder im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Punkte sammeln. Es bleibt uns nichts anderes übrig“, sagte Potzinger.

Nächsten Samstag, 16. März (18 Uhr, Kronriedhalle) geht es gegen den Tabellennachbarn TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Da sollte der TSV seinen Heimvorteil zu zwei Punkten nutzen.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück (3), Schäfer (9/davon 4 Siebenmeter), Weisser (5), Kuttler, Fritz (1), Kilian, Martin, Kilian (1), Kohler, Gönner (8), Jung (1), Schnell (1).