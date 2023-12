Ausstellung „Gesichter der Alb“ in der „Fähre“ Bad Saulgau geöffnet

In der Städtischen Galerie „Fähre“ ist aktuell die Ausstellung „Gesichter der Alb“ von Christoph von Haussen zu sehen. Der Fotograf, der einen ganz besonderen Blick auf unsere unmittelbare Nahwelt und Umgebung hat, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft der Schwäbischen Alb.Christoph von Haussen hat sich durch Auftragsarbeiten für Magazine wie National Geographic, GEO, Stern und Spiegel einen Namen gemacht und lebt seit vielen Jahren in Häringen direkt am Albtrauf. Die Ausstellung „Gesichter der Alb“ präsentiert die Essenz seiner langjährigen künstlerisch-fotografischen Auseinandersetzung mit dieser Landschaft - bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

Die Ausstellung dauert bis 4. Februar 2024 und ist geöffnet jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr; am 24., 25. und 31. Dezember ist sie geschlossen.