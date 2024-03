Eine Woche nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Mietingen steht der TSV Riedlingen in der Fußball-Landesliga vor der nächsten Prüfung. Die Olympia aus Laupheim kommt ins Donaustadion (Samstag, 17 Uhr). Zeit nachzulegen gegen einen Gegner, der zwar am vergangenen Wochenende den TSV Straßberg mit 5:0 besiegte, aber sicher nicht da ist, wo er sich selbst vor der Saison erwartet hat.

Ausgerechnet jetzt schlägt der grippale Infekt in Riedlingen zu. „Am Montag haben wir das Training ganz abgesagt, am Dienstag hat die Mannschaft dann mit zwölf Spielern trainiert. Aber am Montag wären es noch einmal zwei, drei Spieler weniger gewesen“, sagt Spielertrainer Raphael Sontheimer, der selbst unter der Woche aussetzen musste - wie auch Fabian Ragg. Beide gehörten zu den gesundheitlich angeschlagenen Spielern. „Trotzdem haben mir Manuel Fauler und Peter Störk, die das Training gemacht haben, berichtet, dass die Einheit am Dienstag sehr gut war“, sagt Sontheimer.

Die taktische Ordnung ist noch offen

Mit dem Spiel gegen Mietingen sei er sehr zufrieden, sagt Sontheimer auch knapp eine Woche nach der Partie. „Die Mannschaft hat den Matchplan zu einhundert Prozent umgesetzt. Natürlich ist Laupheim ein anderer Gegner. Aber für uns gibt es nicht viel zu ändern. Auch hier gilt: Wir müssen das umsetzen, was wir uns vornehmen“, verspricht Sontheimer.

Aufgrund der unklaren personellen Situation steht noch nicht fest, in welcher Formation der TSV Riedlingen am Samstag aufläuft. „Viererkette, Dreierkette“, das hänge auch noch davon ab, wer zum Wochenende fit werde. Vor allem in der Zentrale grassiert die Grippe. „Fabian Ragg, David Striegel, Tobias Trenz sind alle angeschlagen. Deshalb werden wir die Formation wohl kurzfristig entscheiden. Aber wir werden versuchen, die Energie und den Schwung aus dem Mietingen-Spiel mitzunehmen.“ Egal, wer nun spiele.

Stabilität hinten bringt Kreativität vorne

Imponiert hat die Stabilität, die der TSV Riedlingen am vergangenen Samstag in der Defensive an den Tag legte. Daraus konnten auch die Außen, insbesondere Christian Münz seine Vorstöße starten. „Dann weiß Chris halt, wer ihn nach hinten absichert.“ Überhaupt: Die Defensivarbeit insgesamt imponierte. Das Tempo, mit dem Riedlingen den Gegner anlief, hinter den Ball kam.

Vorne spielt derzeit Dennis Altergot in Topform. „Überragend“, sagt auch Raphael Sontheimer. Wenn es überhaupt einen Kritikpunkt gebe, dann den, dass er es manchmal seine Mitspieler nicht einbeziehe. „Er macht die Bälle fest, geht ins Eins-gegen-eins, ins Zwei- oder Drei-gegen-eins“, sagt Sontheimer.

Stärkerer Gegenspieler für Altergot erwartet

„Aber dadurch, dass er dann herausrückt, zieht er auch die Gegenspieler mit und macht Räume für Fabian, Pascal oder Jone auf. Natürlich wartet mit Julian Haug gegen Laupheim ein anderer Gegenspieler auf ihn, aber er muss sich da nicht verstecken. Die Laupheimer sind alle gut ausgebildet, aber vielleicht ist die Mannschaft in diesem Jahr auch noch ein bisschen unerfahren. Wir müssen mannschaftlich geschlossen spielen, den Kampf annehmen, dann bin ich guter Dinge.“

Auch Laupheim kommt im Hochgefühl

Laupheim kommt mit der 5:0-Empfehlung gegen Straßberg nach Riedlingen. „Die Einstellung des gesamten Teams hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet und die meistens dann auch noch verwertet“, sagt Olympia-Chefcoach Thomas Przibille. „Riedlingen ist eine ganz andere Hausnummer. Der TSV ist gut drauf und hat gegen Mietingen gewonnen.“ Nach der 0:1-Niederlage in der Vorrunde habe man noch etwas gutzumachen.

„Riedlingen ist eine kampfstarke Mannschaft, die auch defensiv gut steht. Zudem hat der TSV mit Ragg, Schoppenhauer und Altergot starke Offensivwaffen“, zollt Przibille dem Gegner Respekt. „Wir werden uns nicht nach dem Gegner richten. Wir fahren mit breiter Brust nach Riedlingen, wollen unser Spiel durchbringen und drei Punkte mitnehmen“, sagt der Olympia-Cheftrainer. Fehlen werde Stefan Steinle (privat verhindert).