Aus Pontifikalhochamt wird festliches Hochamt

Was am vergangenen Wochenende beim FC Bayern München zum Spielausfall geführt hat, hat auch dazu geführt, dass der Ehrengast und angekündigte Zelebrant und Festprediger, der emeritierte Abtprimas der Benediktiner Notker Wolf aus der Erzabtei Sankt Ottilien beim 65-jährigen Jubiläum der Nikolausgilde Bad Saulgau nicht dabei sein konnte. Das Schneechaos rund um München machte seine Anreise unmöglich.

Deswegen wurde aus dem Pontifikalhochamt ein festliches Hochamt, das die zahlreichen Gottesdienstbesucher in der Stadtpfarrkiche erlebten. Unter den strahlenden Orgelklängen zogen, angeführt von einer großen Zahl Ministranten und den Choristen der Donaulerchen die Bischöfe der Nikolausgilde mit ihren Begleitern, den Ruprechten und dem Zelebrant des Hochamtes Pfarrer Shinto Kattoor in die Kirche ein.

Die „Donaulerchen“ unter der Leitung von Sarah Baranja begrüßten schwungvoll mit dem Lied „Der Nikolaus“ die Gottesdienstbesucher. „Ich bin kein Bischof und kein Abt, freue mich aber im Kreise der Nikolaus-Bischöfe diesen Gottesdienst feiern zu dürfen“ führte humorvoll Pfarrer in den Gottesdienst ein.

In seiner Predigt nannte er das Jubiläum der Nikolausgilde ein bedeutender Meilenstein der Nächstenliebe und Wohltätigkeit. „Sie haben in den sechs Jahrzehnten die Werte des Heiligen Nikolaus von Myra in unzähliger Weise in die Familien getragen und vielen Kindern die Freude ins Gesicht gezaubert“ so Pfarrer Shinto Kattoor, der die nun beginnende Adventzeit eine Zeit der Besinnung und Vorbereitung auf Weihnachten nannte. „Wir bitten dich für uns, die wir die Botschaft dieses Mannes in die Häuser unserer Stadt hinaustragen. Schenke uns den Mut und die richtigen Worte, um die Botschaft der Nächstenliebe unmissverständlich in unserer Stadt zu verkünden“ war eine der Fürbitten, von den Mitgliedern der Nikolausgilde vorgetragen.

Für den musikalisch-festlichen Teil des Gottesdienstes sorgten neben den Donaulerchen, Matthias Burth an der Orgel und die Solistin Lucia Strobel. Ihnen galt am Ende des Gottesdienstes der Dank des Erzbischofs der Nikolausgilde Florian Strobel, ebenso wie allen, die zum Gelingen des Festgottesdienstes beigetragen haben. Insbesondere Pfarrer Shinto Kattoor, der trotz engem Terminkalender und knapper Vorlaufzeit eingesprungen ist. Selten klang das Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“ so volumenreich wie zum Abschluss des Gottesdienstes.

Die Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins Saulgau und das Störck-Streichquartett der Städtischen Musikschule waren das Empfangskomitee beim Festakt im Alten Kloster. Unter den Gästen galt der Gruß von Florian Strobel neben den aktiven und Ehrenmitgliedern der Gilde dem Ersten Beigeordneten Richard Striegel, den Mitgliedern der Nikolausgilde Altshausen und dem Festredner des Festaktes, dem bekannten Volkskundler Professor Werner Mezger, der trotz widrigen Wetterverhältnissen den Weg nach Bad Saulgau gefunden hat.

In seinem Grußwort nannte Richard Striegel die Arbeit der Nikolausgilde als Vorbild für gelebten christlichen Glaubens. „Sie treten den Beweis an, wie wichtig christliche Wertehaltung gerade in dieser unruhigen und säkularen Zeit ist“ so seine Botschaft. „Mehr als Kitsch, Kommerz und Kerzen: Bräuche der Advents- und Weihnachtszeit“ war das Thema von Professor Werner Mezger, bei dem er in kurzweiliger, humorvoller und tiefgründiger Art die Bräuche zwischen dem Martinstag am 11. November und Lichtmess am 2. Februar in seinem mit vielen Bildern unterlegten Vortrags beleuchtete aber auch so manche Entwicklung bei den Bräuchen kritisch beäugte. So insbesondere beim Brauch des Heiligen Nikolaus mit seinen christlich geprägten Botschaften der immer mehr vom werbewirksamen Weihnachtsmann medial verdrängt wird. „Es ist bedenklich, wenn gefragt wird, ob der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden wurde“. Um so wichtiger und vorbildlich sei es, wenn Menschen wie die Mitglieder der Nikolausgilde, den alten Brauch des Nikolausbesuches aufrecht erhalten und damit Freude und christliche Werte in die Familien bringen. Auch die Theologie des Weihnachtsfestes „Was in Bethlehem beginnt findet seine Vollendung auf Golgotha“ findet in vielen Gestaltungsformen die Veränderungen bis hin zur Alpinisierung der Weihnachten, sprich die Bräuche rund um Weihnachten. Ein Geschenk und begeisterter Beifall war der Dank für einen Vortrag, der tief in die Bräuche rund um Weihnachten einführte und zum Nachdenken anregte.

14 Nikolauspaare werden in diesem Jahr 120 Haushalte mit 150 Familien und 350 Kindern besuchen. Um sie mit den notwendigen Requisiten auszustatten, haben Schwester Agnes und Carina von der Paramentenwerkstatt des Kloster Sießen und Anita Schüssler, anlässlich des Jubiläums neue Gewänder genäht, sowie Björn Nässler, der die Bischöfe mit Bischofstäbe ausgerüstet hat.

Ihnen und den langjährigen Mitgliedern des Nikolausgilde Jonas Gradtwohl für zehnJahre, Björn Nässler für 15 Jahre und Ulrike Köberle, Siegfried Schädler und Anton Rundel gar für 45 Jahre galt der Dank und das dazugehörige Präsent des Erzbischofs Florian Strobel. Er überbrachte auch noch die Grüße von Weihbischof Thomas Maria Renz, der wegen der Verabschiedung von Bischof Gebhard Fürst nicht dabei sein konnte, dafür aber am Nikolausabend nach Bad Saulgau kommt. Einige Familien dürfen sich dann darüber freuen, dass ein echter Bischof als Nikolaus kommt. Der diesjährige Nikolausabend wird in Bad Saulgau von einem SWR-Team begleitet und ist dann Teil der SWR-Landesschau am 6. Dezember.