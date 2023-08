Die Praxis für Augenheilkunde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Saulgau ist aufgrund einer akuten Erkrankung des Facharztes Mostafa Abousebei seit wenigen Tagen auf unbestimmte Dauer geschlossen. Darüber informieren die SRH–Kliniken Landkreis Sigmaringen in einer Pressemitteilung.

Nachfolger von Philipp Heimann

Der Augenarzt möchte deshalb auch baldmöglichst zu seiner Familie in seine Heimat Ägypten ziehen. Abousebei wird demnach nicht mehr an seinen Arbeitsplatz nach Bad Saulgau zurückkehren.

Die Praxis wird baldmöglichst wieder geöffnet, die Stelle ist bereits ausgeschrieben, so die Pressestelle der SRH (Stiftung Rehabilitation Heidelberg). Abousebei hat als Nachfolger von Philipp Heimann die Praxis im MVZ am 2. Januar dieses Jahres übernommen.

Aktuell eine Praxis

Aktuell gibt es demnach das Augenzentrum Eckert an der Kaiserstraße. Ein weitere Praxis wird Mitte September/Anfang Oktober eröffnen. Das Augenzentrum Biberach zieht in die Räume des früheren Modegschäfts Punkt Männersache in der Fußgängerzone ein. Den letzten freien Sitz im Landkreis Sigmaringen hat der Augenarzt Matthias Dias Blak bekommen.