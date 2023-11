Mit einer zeitlichen Verzögerung eröffnet am Montag, 6. November, das Augenzentrum Biberach seine Zweigpraxis für Augenheilkunde im ehemaligen Modegeschäft Punkt Männersache in der Fußgängerzone. Den letzten freien Sitz im Landkreis Sigmaringen hat der Augenarzt Matthias Dias Blak bekommen.

Gleichberechtigte Inhaber

„Wir wollten starten, wenn alles fertig ist“, sagt Matthias Dias Blak, der in Tübingen sein Medizinstudium absolvierte und danach acht Jahre am Katharinenhospital in Stuttgart war, davon drei Jahre als Oberarzt.

Der Terminkalender im November ist schon voll. Matthias Dias Blak

Seit etwa einem Jahr verstärkt er das Augenzentrum Biberach als einer von fünf gleichberechtigten Inhabern in einer Partnergesellschaft. „Wir freuen uns darauf, dass es losgeht“, so Dias Blak.

Voller Terminkalender

Weil die Zweigpraxis in Bad Saulgau mit genügend Personal beginnen wollte, die Geräte noch nicht eingebaut waren und sich die Handwerkerarbeiten in die Länge gezogen haben, konnte der gewünschte Eröffnungstermin Anfang Oktober nicht eingehalten werden.

Große Nachfrage

Am Montag, 6. November, geht es nun los. „Der Terminkalender im November ist schon voll“, sagt Dias Blak über die Nachfrage der Patienten, von denen viele bislang am Stammsitz in Biberach waren und sich in Zukunft die Fahrt dorthin sparen können. „Und wir nehmen noch weitere Patienten auf“, ergänzt der 36-Jährige.

Die Geräte stehen schon: Das Augenzentrum Biberach nutzt die Räume im ehemaligen Modegeschäft Punkt Männersache. (Foto: Dirk Thannheimer )

Auf einer Fläche von knapp 130 Quadratmetern sind nach dem Umzug des Modegeschäfts Punkt Männersache auf die gegenüberliegende Straßenseite ein Empfangsbereich, ein Wartezimmer, zwei Untersuchungsräume und vier Zimmer für die Voruntersuchung entstanden.

Diese Leistungen werden erfüllt

Zum Leistungsspektrum zählt die Praxis in Bad Saulgau die konservative Augenheilkunde. „Wir können den Auftrag der Grundversorgung rundum erfüllen“, so Dias Blak. Nur für Operationen erhalten die Patienten eine Überweisung nach Biberach.

Gründe für den Standort

Das Augenzentrum Biberach hatte sich für einen weiteren Standort entschieden, „um den Patienten vor Ort einen zeitnahen Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung zu sichern“, sagt Dias Blak.

Da wie erwähnt bereits viele Patienten aus der Region in der Praxis in Biberach versorgt werden, „schien es für uns ein schlüssiger Schritt zu sein, den offenen Sitz zu nutzen, um in Bad Saulgau eine Praxis zu eröffnen, Biberach zu entlasten und die Bad Saulgauer unkomplizierter zu versorgen“, ergänzt der Augenarzt.

Weitere Praxen

Als die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau im Sommer die Pläne für die Erweiterung vorgestellt hatte, gab es noch zwei weitere Praxen für Augenheilkunde ‐ das Augenzentrum Eckert an der Kaiserstraße und die von Mostafa Abousebei betriebene Augenarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum in Bad Saulgau.

Keine Bewerbungen

Mittlerweile ist die Praxis im MVZ geschlossen, nachdem Abousebei aus gesundheitlichen Gründen zu seiner Familie nach Ägypten zurückkehrte. Den SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen liegen derzeit keine Bewerbungen für die Praxis im MVZ vor.