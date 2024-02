Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge vier steht der TSV Sigmaringendorf/Laucherthal im Mittelpunkt der SZ-Serie.

Zwei kehren zurück, einer verletzt sich

Sigmaringendorfs Trainer Dieter Spähler setzt auf die Rückkehrer - allen voran auf Joshua Menger. „Joshs Schulter ist nach der Operation gut verheilt. Er ist wieder voll einsatzfähig. Josh ist ein Unterschiedspieler“, sagt der Trainer. „Zurück ist auch Tobias Göser nach seinem doppelten Leistenbruch.“ Spähler ist froh, wieder mehr Alternativen zu haben. „Wir brauchen einfach diese größere Breite im Kader.“ Kein Fortschritt ohne Rückschlag: Vergangene Woche ereilte den TSV schon wieder das Verletzungspech. Fabio Wild zog sich im Training einen Bänderriss im Knöchel zu.

Sieg im ersten Spiel

Trotzdem: Spähler und sein Team sind zuversichtlich, dass sie den Abstieg - trotz sieben Punkten und Platz 13 - noch abwenden können. Seit Mitte Januar ist die Mannschaft wieder im Training, begann mit Sabilisations- und Krafttraining und kehrte kurz vor der Fasnet aufs Feld zurück. Trainiert wird entweder auf dem Sigmaringendorfer Ausweichplatz oder auf dem Kunstrasen in Krauchenwies-Ablach.

„Vergangenen Dienstag haben wir um 20.30 Uhr mit dem Training begonnen. Das wird schon mal spät bis alle zu Hause sind. Aber die Mannschaft nimmt das Training an. In Ablach waren 20 Spieler dabei. Wir müssen über den Teamgeist kommen.“ Am vergangenen Wochenende hat die Spähler-Elf ihr erstes Testspiel absolviert und dabei den Zollern-Bezirksligisten SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten mit 3:1 besiegt (Tore TSV: Elgaß (2), Mockler).

Nur ein Sieg in der Vorrunde - auswärts

In der Vorrunde hat Spählers Mannschaft gerade mal ein Spiel gewonnen - in Hundersingen. Auswärts holte die Mannschaft bislang fünf ihrer sieben Punkte, punktete auch in Bad Schussenried und Altshausen. Zu Hause wartet die Mannschaft in dieser Saison noch auf einen Sieg, holte nur zwei Unentschieden (Uttenweiler, Ostrach). „Aber ich habe schon vor der Saison gesagt, dass wir das Verlieren erst wieder lernen müssen. Manche meiner Spieler haben es sich in der Bezirksliga, denke ich, einfacher vorgestellt. Teilweise haben wir schlecht gespielt. Wir haben uns in der Vorrunde zu viele Fehler im Aufbauspiel geleistet“, sagt der Trainer.

„Zudem müssen wir vorne einfach cleverer werden, Die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir nutzen.“ Da sei man in vielen Situationen zu eigensinnig. „Wir haben den Kopf am Boden, schauen nicht, anstatt wir warten, bis die Mitspieler nachrücken“, sagt der Trainer.

Neben Joshua Menger hofft Spähler auf einen weiteren Spieler in der Rückrunde - Felix Heimpel. „Er ist ja eigentlich in Freiburg, aber ich hoffe, dass wir ihn öfters dazu holen können. Was er leisten kann, hat er ja zum Beispiel in Hundersingen gezeigt, als er uns alleine zum Sieg geschossen hat.“

Schlechte Bilanz in der zweiten Vorrundenhälfte

Nicht nur die Heimbilanz und das Aufbauspiel gilt es zu verbessern, der Aufsteiger muss auch die Zahl der Gegentore verringern. In den den zweiten sechs Partien der Vorrunde gab es 23 Gegentore (in den ersten sechs Spielen 13, fünf davon gegen Ertingen). Kein einziges Mal stand in der zweiten Vorrundenhälfte die Null. „Wir versuchen es zu oft spielerisch zu lösen. Wir müssen einfacher spielen“, fordert der Trainer im Abstiegskampf. Außerdem haben wir zu viele Elfmeter gegen uns bekommen. Alle waren berechtigt. Wir sind da oft in Situationen einen Schritt zu spät dran.“

Spähler fordert klareres Defensivverhalten. „Das muss in die Köpfe rein, aber das geht eben nur peu à peu.“

Welche Punktzahl wird nötig sein?

Auch Spähler geht davon aus, dass der Abstiegskampf in der Liga spannend bleibt. Die Frage werde auch sein, ob die Mannschaften, bei denen es bislang so scheint, als seien sie gesichert, noch einmal Federn lassen.„Ich glaube, dass man mindestens 25 Punkte braucht, um drin zu bleiben. In unserem Fall heißt das, dass wir noch 18 Punkte holen müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass in der Rückrunde noch alle Mannschaften im Keller punkten werden.“