Auferstandener Christus in der Kreuzkapelle

Das heilige Grab in der Kreuzkapelle (Foto: Albert Drescher) hat eine lange Tradition und symbolisiert die Leiden Jesu und die Grablegung auf besondere Art. Neben Friedberg, Bad Schussenried und Altshausen wird nur noch in der Kreuzkapelle das heilige Grab aufgebaut und so die Auferstehung Christi zu Ostern dargestellt. Kapellenpfleger Albert Drescher regte bei Dekan Peter Müller deshalb an, dass mit der Osternacht auch in Bad Saulgau der Leichnam aus dem Grab entfernt wird und ein „Auferstandener Christus“ das heilige Grab in der Kreuzkapelle schmückt. Gesagt getan - nun schmückt in diesem Jahr zum ersten Mal ein auferstandener Jesus das heilige Grab in der Kreuzkapelle in Bad Saulgau.