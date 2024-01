Zugausfälle und Verspätungen sind bei der Bahn nicht ungewöhnlich. Zwischen Sigmaringen und Aulendorf sind sie aber besonders häufig. Der Vorsitzende des Gewerbevereins UBS in Bad Saulgau, Michael Stephan, hat auf diesen Missstand in einer E-Mail an die verantwortlichen Stellen im Land, bei der Bahn und an Landrätin Stefanie Bürkle aufmerksam gemacht und Lösungen angemahnt.Die Bahn bestätigt die Störanfälligkeit der Verbindung. Lösungsansätze sind dagegen Fehlanzeige. Die gäbe es wohl eher auf politischer Ebene.

„Dieser Zug endet hier“ oder „Die Zugfahrt fällt aus“. Mit solchen Anzeigen und Ansagen an den Bahnsteigen oder im DB-Navigator steigt der Frustpegel der Fahrgäste. Dass dies besonders häufig auf der Strecke zwischen Sigmaringen und Aulendorf passiert, ist dem Bad Saulgauer UBS-Vorsitzenden aufgefallen

Nur noch alle zwei Stunden

Michael Stephan nutzt die Verbindungen häufig für seine Fahrten von und zu seinem Arbeitsplatz, der Universität Marburg. Er beklagt „eine massive Einschränkung“ für Reisende in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen.

In der aktuellen Häufigkeit führe dies dazu, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen Herbertingen und Bad Saulgau in beide Richtungen nicht mehr jede Stunde, sondern nur noch alle zwei Stunden ein Zug in jede Richtung fahre.

Reisende aus Ulm, die in Aulendorf umsteigen wollen, hätten aus demselben Grund nur noch „ausgedünnte Anschlussmöglichkeiten“. Das sieht nicht nur Michael Stephan so. In einer Antwort auf seine E-Mail habe der Fahrgastverband „Pro Bahn“ die „außergewöhnliche Häufigkeit“ der Zugausfälle in der Region bestätigt, sagt Michael Stephan im Gespräch mit Schwäbische.de.

Hohe Ausfallquote

Der IRE 6, die Direktverbindung aus der Region nach Stuttgart Hauptbahnhof, spielt bei dieser hohen Ausfallquote, so die Recherchen von Michael Stephan, eine zentrale Rolle. Auf der in großen Teilen eingleisigen Strecke über die Schwäbische Alb, entlang der Donau und in Oberschwaben kommt es immer wieder zu Verspätungen.

Da sich Züge nicht auf freier Strecke, sondern nur in Bahnhöfen oder an Stellen mit Ausweichgleisen begegnen können, verschlimmern verspätete Gegenzüge die Situation. Bei Zugbegegnungen muss der IRE 6 dann auf den entgegenkommenden Zug warten. Eine Rolle spielt bei den Verspätungen laut Bahn auch die Belastung der Gleise im Hauptbahnhof in Stuttgart.

Dichte Belegung der Gleise

Eine Bahnsprecherin: „Hinzu kommt, dass wegen der dichten Belegung der Gleise im Stuttgarter Hauptbahnhof die Züge der IRE-Linie Aulendorf-Stuttgart oftmals auf die Einfahrt in den Bahnhof warten muss. Diese Situation wird sich mit Inbetriebnahme des neuen Durchgangsbahnhofs stabilisieren.“

Hat sich die Verspätung beim IRE 6 bei Erreichen der Region dann so weit hochgeschaukelt, dass Anschlüsse in Aulendorf nicht mehr erreicht werden können, stoppt die Bahn in einigen Fällen den stark verspäteten Zug vor der Endstation Aulendorf. Der IRE endet in solchen Fällen in Sigmaringen, Herbertingen oder Bad Saulgau.

Von dort aus fahren die Züge wieder zurück nach Stuttgart. In die Röhre gucken Reisende, die zu den ausgelassenen Bahnhöfen fahren wollten. Sie müssen in den folgenden Zug, eine Stunde später einsteigen.

Die Bahn bestätigt diesen Umgang mit Verspätungen zumindest in Einzelfällen. Eine Sprecherin schreibt in einer Mail auf eine Anfrage von Schwäbische.de: „Manchmal kann es aufgrund der geschilderten Umstände vorkommen, dass wir verspätete Züge vorzeitig wenden müssen, damit die Züge ihre Rückfahrt pünktlich antreten können und um so den Betrieb zu stabilisieren. Wir bitten die Fahrgäste für die Einschränkungen um Entschuldigung.“

Bürkle will ihn unterstützen

Lösungen bietet die Bahn für diese unbefriedigende Situation zumindest offiziell nicht an. Der Hinweis der Pressestelle auf die dichte Belegung der „überwiegend eingleisigen Infrastruktur“ dürfte eher Lösungen im politischen Bereich nahelegen, einem zumindest in Teilen zweigleisigen Ausbau der Strecke. Sich dafür einzusetzen, wäre wiederum Sache der Region.

Interessiert am Vorstoß von Michael Stephan zeigt sich jedenfalls Landrätin Stefanie Bürkle. „Die Landrätin hat binnen 20 Minuten reagiert, am Freitagabend, das fand ich sehr beeindruckend“, so Michael Stephan. Sie habe ihm ihre Unterstützung versichert. Michael Stephan geht noch weiter. Er sucht inzwischen das Gespräch mit Kontaktpersonen im DB-Konzern.