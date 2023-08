„Natürlich freuen wir uns, dass es los geht“, sagt Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert vor dem Ligaauftakt beim FC Albstadt (Sa., 15.30 Uhr). So ganz ungetrübt ist die Freude aber nicht. Noch immer wiegt die Verletzung von Mittelfeldmotor Kai Remensperger schwer. Ende August wird er am lädierten Knie operiert, fällt wohl für die gesamte Runde aus.

Auch Metzler und Lutz fallen aus

Somit klafft auf der Sechserposition eine Riesenlücke. Remensperger verletzt, Christian Lehr weg und auch sonst stehen die Zeichen nicht auf rosig. „Ich glaube, wir haben in der Vorbereitung nicht zweimal mit den selben Spielern auf der Sechserposition gespielt“, sagt Beckert. Denn auch Tobias Metzler ist angeschlagen und dass sich auch Jamie Lutz seit kurzem mit einer Bänderverletzung herumschlägt („Damit fehlt mir ein Außenspieler“) macht die Sorgenfalten auf Beckerts Stirn nicht weniger tief.

Denn: Fällt Jamie Lutz für die Außenposition aus, fällt die Option Manuel Sommer für die Sechser–Position vielleicht weg. Sommer muss rechts ran, die Sechser–Suche beginnt von Neuem.

Defensiver als in der Bezirksliga

Trotzdem, so Beckert, sei die Euphorie in und ums Gögestadion groß. „Wir fahren mit einem Bus nach Albstadt, das gab es auch noch nicht so oft“, sagt Beckert und lacht.

Gleichzeitig warnt der 35–Jährige vor zu viel Enthusiasmus. „Natürlich freuen wir uns auf diese Gegner und diese Spiele sind Highlights. Aber: Wir werden sicher etwas defensiver stehen als in der Bezirksliga. Aber das ist automatisch so.“ Dass Hohentengen im ersten Landesligaspiel nach 44 Jahren auswärts antreten muss, ist für Beckert nicht weiter schlimm. „Ich habe Albstadt in der zweiten Halbzeit in Mengen gesehen.“ Die defensive Grundordnung habe ihn auch gewundert“, räumt Beckert ein.

Dass seine Mannschaft — vorsichtig formuliert — nicht ganz so häufig den Platz als Sieger verlassen wird wie in der vergangenen Saison — das weiß Beckert. Und ihm ist nicht bange. „Im vergangenen Jahr mussten wir jedes Spiel gewinnen. Wir waren in der Liga erfolgreich, im Pokal.“ Natürlich werde die eine oder andere Niederlage auch wehtun. Aber es sei wichtig, dass die Moral intakt sei.

Die Moral und die Einstellung passen

„Wenn wir ein Spiel verlieren, kann man enttäuscht sein, aber im Training müssen wir das vergessen. Wichtig ist, dass wir — auch wenn die eine oder andere Niederlage kommt — geschlossen bleiben und als Team auftreten.“

Lob haben sich bislang die beiden Neuzugänge verdient. „Niklas Häberle und Luca Straub sind in jedem Training da, bringen sich voll ein“, lobt Beckert. Trotzdem weiß er, dass auf dem Weg zum Klassenerhalt nicht mehr viel passieren darf. „Unsere anderen Schlüsselspieler wie Lukas Stützle oder Manuel Sommer müssen gesund und fit bleiben. Sonst wird es schwer.“