Mit „Greenfield. Mord auf dem Golfplatz“ hat die Bad Saulgauer Autorin Silke Nowak ihren mittlerweile zwölften Kriminalroman herausgebracht. Nach einer dreijährigen Pause, in der sich die promovierte Germanistin unter anderem an einem Roman über die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller gearbeitet hat, will sie nun mit einem Krimi der eher klassischen Machart an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen. In den vergangenen Jahren gehörte sie zu den erfolgreichsten Selfpublishern ‐ also Autoren, die ihre Werke selbst herausbringen ‐ auf der Plattform Amazon.

Diesmal ist es ein klassischer Krimi

„Ich wollte diesmal weniger experimentell sein und einen Rätsel-Krimi schreiben, bei dem die Leser mitraten können, wer es gewesen ist“, sagt Silke Nowak. „Im Kern ist jeder Kriminalromat ein sogenannter Whodunit. Das steht für die englische Frage: Who hast done ist? Dabei gibt es dann vier oder fünf Personen, zu denen ich die Fährten führe und die alle irgendwie verdächtig sind.“ Dass ihr dies sauber gelungen sei, würden die Rückmeldungen der ersten Leser zeigen. „Diese klassische Form wird von vielen Krimifans sehr geschätzt.“

Anlehnung an Agatha Christie

Die Anlehnung an die große Krimi-Meisterin Agatha Christie, die im Jahr 1952 einen Krimi mit dem Titel „Mord auf dem Golfplatz“ veröffentlichte, sei von ihr natürlich beabsichtigt und komme bei den Lesern gut an. „Jeder Mord findet irgendwo statt und man kann den Krimi nach diesem Ort benennen“, sagt Silke Nowak. „Am Ende hat das Motiv des Täters aber immer wenig mit dem Ort zu tun, sondern vor allem mit Liebe und Hass, Eifersucht und Gier.“

Warum Silke Nowak selbt gern Golf spielt

Dass die Handlung im Golfer-Milieu spielt, ist auch dem geschuldet, dass Silke Nowak selbst dazugehört. „Ich musste mich nicht erst in den Jargon und die Abläufe innerhalb eines Golfclubs einarbeiten“, sagt sie. Vor vier Jahren habe sie auf dem Golfplatz in Bad Saulgau die Platzreife erlangt. „Ich mag die Atmosphäre und die Weite auf dem Platz, die Bewegung an der frischen Luft und dass einen das Golfspiel so einnimmt, dass jeder andere Gedanke für diese Zeit verdrängt wird. Man erreicht fast eine meditative Konzentration.“ Als Ausgleich zu ihrer Arbeit am Schreibtisch sei das perfekt.

Keine Ähnlichkeiten vorhanden

Derzeit ruhe allerdings ihre Mitgliedschaft im Golfclub. „Ich bin als alleinerziehende und berufstätige Mutter zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass ich wöchentlich mehrmals vier Stunden auf dem Platz verbringen könnte“, gibt sie zu. „Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen.“ Weil sie dann auch in Bad Saulgau noch eine gern gesehene Golferin sein möchte, müssen Mitglieder und Verantwortliche des örtlichen Vereins also keine Angst haben, sich unter den Protagonisten des Krimis wiederzufinden.

Adlige Familie im Mittelpunkt

Vielmehr greift Silke Nowak auch hier auf eine klassische Krimikonstellation zurück, bei der meist eine extravagante, oft adlige Familie im Mittelpunkt steht. Der fiktive Golfplatz in ihrem Roman ist in Privatbesitz der Familie von Freybach am Bodensee. Der frisch gebackene Kommissar Hector bekommt es hier erst mit einer Wasserleiche und dann mit dem Verschwinden der Tochter des Hauses zu tun...

Seit zehn Jahren mit E-Books erfolgreich

Auch zehn Jahre, nachdem sie ihren ersten Krimi „Schneekind“ bei Amazon veröffentlicht und dort mit der E-Book-Version die Bestseller-Liste der Plattform angeführt hat, setzt Silke Nowak auf diese Art der Veröffentlichung. „Damals waren E-Books noch eine Nische, mittlerweile sind alle Verlage auf diesem Markt vertreten, alles ist viel professioneller geworden und immer mehr Leser nutzen diese Form“, sagt sie. Für sie als Autorin, die ihre Bücher ohne die Hilfe eines Verlags veröffentlicht, bedeute das größere Herausforderungen, sich zu behaupten.

Darum arbeitet sie ‐ noch ‐ nicht mit einem Verlag zusammen

„Von den Einnahmen aus Buchverkäufen und Downloards bliebt mir als Selfpublisherin ein größerer Teil“, sagt Nowak. „Dafür bleibt aber auch alle Arbeit, die nicht mit dem originären Schreiben zu tun hat, an mir hängen.“ Sie müsse sich selbst um Formatierungen, Satz und Lektorat kümmern, Werbebudgets festlegen und Kontakte zu anderen Plattformen und Leserunden knüpfen. „Da träumt man als Schriftstellerin schon davon, dass kompetente Experten in einem Verlag einem diese Arbeit abnehmen“, sagt sie. Dazu müssten aber die Vertragsbedingungen stimmen, was bei Anfragen aus der Verlagswelt zuletzt sehr ernüchternd gewesen sei.

Hier kann man sie live erleben

Was Lesungen angeht, haben sich die Kriminächte bewährt, die Silke Nowak regelmäßig gemeinsam mit ihren zwei Schriftstellerkollegen Uli Herzog und Michael Boenke bestreitet. Die nächste findet am 9. Oktober in der Linse in Weingarten statt. „Jede Kriminacht ist anders und zu dritt macht es einfach mehr Spaß.“

Weitere Informationen

Den neuen Krimi können Interessierte als E-Book oder Taschenbuch bei Amazon bestellen, ihn aber auch in der Buchhandlung Schwaz Vere in Bad Saulgau bekommen. Weitere Informationen und Lesungstermine gibt es auf www.silkenowak.de