Auch beim Fasten gibt es Regeln zu beachten

Eine der beliebtesten Fasten-Methoden ist das klassische Heilfasten nach Buchinger. Hierbei verzichten Fastende - oft unter ärztlicher Betreuung - für eine gewisse Zeit auf Speisen, bestimmte Getränke und Genussmittel. „Erlaubt sind Wasser, Kräutertees, Brühen sowie Honig und verdünnte Obst- und Gemüsesäfte“, schreibt Steffen Häfner, Facharzt mit Zusatzbezeichnung für Naturheilverfahren und ärztlicher Direktor der Klinik am schönen Moos, in einer Pressemitteilung. Schon wenige Tage bringen erste Erfolge, denn Heilfasten entlaste den Darm, senkt den Blutdruck und kräftigt das Immunsystem, so Häfner.

Beim Heilfasten erhalte der Körper nicht mehr als 250 bis 500 Kalorien pro Tag - je nach Alter, Ausgangsgewicht und individuellem Gesundheitszustand. Während dieser Nahrungskarenz, die zwischen einer bis maximal drei Wochen dauert, greife der Körper schnell auf seine Energiespeicher zurück. Zuerst gehe es dem Zucker, der sich in der Leber befindet, an den Kragen. Nach etwa einem Tag sei dieser Speicher jedoch leer. Als Nächstes werden Proteine aus der Muskulatur und dem Darm zur Energiegewinnung herangezogen. „Verliert der Körper jedoch zu viel Eiweiß, wird es gefährlich, vor allem für Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen“, warnt der Experte und betont: „Bei professionell begleiteten Fastenkuren erhalten Teilnehmende immer etwas Kohlenhydrate in Form von Honig oder Obstsäften - als zusätzliche Energielieferanten für die Muskeln.“ Darüber hinaus hält regelmäßige Bewegung nicht nur den Darm in Trab, sondern hilft auch gegen den Abbau von Eiweißen aus der Muskulatur.

Wer perfekt in die Fastenzeit starten möchte, fange mit ein oder zwei Entlastungstagen an. Dabei wird die Energiezufuhr auf etwa 1000 Kalorien pro Tag reduziert. Der erste Fastentag beginnt mit einer Darmentleerung. Als bewährtes Mittel eignet sich ein abführendes Getränk mit Glaubersalz. Um die Darmentleerung zumindest alle zwei Tage sicherzustellen, benötigen Fastende während der Kur Abführhilfen, zum Beispiel durch das Trinken von Sauerkrautsaft oder Apfelessig. Nur in Extremfällen ist ein Klistier, also ein Einlauf, notwendig. Am Fastenende steht das sogenannte Fastenbrechen, bei dem die Kalorienzufuhr langsam gesteigert wird. „Wer nicht alleine fasten möchte, Vorerkrankungen aufweist oder zu einer Risikogruppe gehört, sollte sich fachliche Unterstützung holen, betont Häfner.