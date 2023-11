Atos Trio konzertiert mit Stradivari-Violine im Alten Kloster

Im Rahmen der „Bad Saulauer Konzerte“ gastiert am Sonntag, 19. November, um 19 Uhr mit dem renommierten Atos Trio eines der international führenden Klaviertrios im Alten Kloster. Es ist eines der wenigen deutschen Kammermusikensembles, die die großen Konzertpodien erobern.

Geigerin Annette von Hehn studierte an der New Yorker Juilliard School, gewann 2001 den ARD-Wettbewerb und spielt auf der der legendären Yfrah Neaman Stradivari. Ihr zur Seite stehen Stefan Heinemeyer am Cello und Thomas Hoppe am Klavier. Auf dem Programm der drei Ausnahmemusiker stehen Meisterwerke der Trio-Literatur: Brahms Klaviertrio c-Moll op. 101 und Tschaikowskys Trio a-Moll op. 50. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus, Telefon 07581/2070.