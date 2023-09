Die Bad Saulgauer Apotheken sind am 14. Juni ganztägig geschlossen geblieben. Unter dem Motto „Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht“ protestierten sie für mehr Honorar und weniger Bürokratie.

Es ist gewaltig Druck auf dem Kessel. Tatjana Buck

Weil ihre Forderungen aber bislang nicht erfüllt wurden, schließen die Apotheken erneut ‐ am Mittwoch, 27. September, von 13 bis 16 Uhr. In diesem Zeitraum erwarten die deutschen Apotheker bei ihrer Hauptversammlung endlich Antworten zur Zukunft und Sicherung der Arzneimittelversorgung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Delegierte aus ganz Deutschland

„Es ist gewaltig Druck auf dem Kessel“, sagt Tatjana Buck, Inhaberin der Vital-Apotheke Bad Saulgau und Vorstandsmitglied der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg.

Mit ihrem Ehemann Martin, Vorstandsmitglied des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, fährt sie kommende Woche nach Düsseldorf, wo die Delegierten aus ganz Deutschland die Positionen ihres Berufsstandes diskutieren.

Mangelnde Wertschätzung

Zum Auftakt der Hauptversammlung steht am 27. September der Tag der Antworten auf der Tagesordnung. Online soll Gesundheitsminister Lauterbach sechs Fragen beantworten, die für die Zukunft der Apotheken von immenser Bedeutung sind, darunter Fragen zum Honorar, zur flächendeckenden Arzneimittelversorgung oder zu den Rahmenbedingungen.

Online deshalb, weil Lauterbach den Termin in Präsenz nicht wahrnehmen kann. „Ich habe damit gerechnet, dass er nicht nach Düsseldorf kommt“, sagt Tatjana Buck. Das zeige seine mangelnde Wertschätzung gegenüber den deutschen Apotheken, von denen bereits im ersten Halbjahr mehr als 200 schließen mussten ‐ schon jetzt so viele wie im gesamten Jahr 2022. „Aktuell stirbt laut Statistik alle 19 Stunden eine Apotheke“, ergänzt Buck.

Erfolgreiche Postkartenaktion

Dass es überhaupt zum Tag der Antworten kommen musste, liegt daran, dass Lauterbach nach dem Protesttag Mitte Juni sechs mögliche Gesprächstermine mit der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände abgesagt hatte.

Die Apotheken initiierten im nächsten Schritt Ende August eine Postkartenaktion, bei der die Kunden Gründe nannten, warum ihnen ihre Apotheke vor Ort so wichtig ist.

450 defekte Arzneimittel heißt, dass 450 Arzneimittel nicht lieferbar sind. Tatjana Buck von der Vital-Apotheke Bad Saulgau und ihr Mann Martin Buck fahren als Delegierte zur Hauptversammlung nach Düsseldorf. (Foto: Martin Buck )

Etwa 200 Postkarten wurden in der Vital-Apotheke handschriftlich ausgefüllt. Die Botschaft war eindeutig. Patienten schrieben auf die Postkarten, dass sie nicht drei Tage auf Medikamente warten können, wenn sie krank sind, dass die Apotheke vor Ort zeitnah kompetente Hilfe in allen Gesundheitsangelegenheiten leistet.

Doch auch die Postkartenaktion prallte offensichtlich an Lauterbach ab. Entsprechend sei die Gefühlslage bei Bucks Kollegen ‐ „von stinksauer bis maßlos enttäuscht“.

Immer weniger Hersteller

Geärgert haben sich die Apotheker zudem über Äußerungen von Lauterbach in der Nachrichtensendung Morgenmagazin, in der er den Apothekern vorwarf, Panik wegen der Lieferengpässe zu schüren und die Kunden zu verunsichern. Hinterher ruderte er zwar wieder zurück. Aber seine Worte trafen die Branche hart.

„Es gibt weiterhin Lieferengpässe bei Antibiotika und Blutdrucksenkern. Fiebersäfte sind noch vorrätig.“ Noch, denn die Infektionssaison beginnt gerade. „Ich bin nicht wirklich entspannt“, ergänzt Buck, zumal es immer weniger Hersteller gebe und die Preise derart nach unten gedrückt wurden, dass es sich wirtschaftlich nicht mehr rentiere, gerade auch Kinderarzneimittel herzustellen.

Eine Änderung

Nach der bundesweiten Protestaktion gab es wenigstens eine Änderung ‐ das Lieferengpassgesetz. Die Apotheker bekommen nun unbürokratisch die Entscheidungsfreiheit und den Handlungsspielraum, beim Einlösen eines Rezepts ein vorrätiges Ersatzmedikament abzugeben, statt den Patienten zu vertrösten oder für ein neues Rezept zur Arztpraxis zurückzuschicken. „Das erleichtert zumindest etwas die Arbeit im Alltag und die Kommunikation“, so Buck.

Für drei Stunden geschlossen

Die größten Probleme sind damit aber noch nicht gelöst. Denn die Apotheken warten seit Jahren vergeblich auf eine Anpassung ihrer Honoraren, die sie bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erhalten.

Ein Beispiel: Bei einem Arzneimittel wie Asthmamedikamenten zum Preis von 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer verdienen die Apotheken unterm Strich 8,54 Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Fixzuschlag von 8,35 Euro zuzüglich 2,19 variablem Zuschlag von drei Prozent abzüglich des von 1,77 auf zwei Euro erhöhten Zwangsrabatts. Deshalb wollen die Apotheker den Fixzuschlag von 8,35 auf zwölf Euro erhöhen. „Wir können so auf Dauer die Kosten nicht mehr tragen, haben aber gleichzeitig den gesetzlichen Auftrag, unsere Patienten mit Arzneimitteln zu versorgen. Es muss sich vor allem im Sinne der Patienten etwas tun.“

Es sei schon längst an der Zeit, das Honorar an die Inflation anzupassen, ergänzt Buck, die auf Lauterbachs Antworten gespannt ist. Weil die Mitarbeiter in den vier Bad Saulgauer Apotheken den Tag der Antworten verfolgen sollen und wollen, schließen die Apotheken nachmittags für drei Stunden ‐ ausgenommen der Schwaben-Apotheke, die am 27. September Notdienst hat.