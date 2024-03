SPD-Stadträtin Gerlinde Frühbauer hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung darüber aufgeregt, dass die hohen Sträucher am Uferweg bis kurz über den Boden zurückgeschnitten wurden und die Anwohner den direkten Blick auf das Betriebsgebäude der Firma Alu-Line haben. Doch ohne Grund ist dies nicht geschehen.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung konnten weder Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller noch der Erste Beigeordnete Richard Striegel eine Antwort auf Frühbauers Anfrage geben.

Frühbauer wollte wissen, warum es um Uferweg diesen „radikalen Kahlschlag“ entlang des Uferwegs gab. Anwohner hätten sich gewundert und seien nun einem Lärm- und Sichtschutz ausgesetzt.

Wilde Spekulationen

Es wurde sogar spekuliert, dass die Firma Alu-Line die Sträucher auf einer Länge von etwa 100 Meter weg haben wollte, weil Laub auf das Dach fallen würde. „Dieser Kahlschlag ist ein absolutes Ärgernis für die Anwohner“, so Frühbauer.

Der städtische Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr kann die Gemüter beruhigen. „Das ist eine reine Pflege- und Verjüngungsmaßnahme.“ Alle sieben bis acht Jahre würden an unterschiedlichen Abschnitten die Sträucher auf den Stock gesetzt werden - also bis etwa 20 Zentimeter über dem Boden abgesägt werden.

Nun sei der Uferweg vor etwa drei Wochen an der Reihe gewesen. „Die Sträucher sind viel zu groß geworden und ragten schon in die Dachrinne der Firma Alu-Line“, so Lehenherr. Es kam deshalb zu einem Wasserschaden, weil es zu einer Verstopfung in der Dachrinne kam.“ Alu-Line habe in keiner Weise selbst gehandelt.

Im Herbst kann man schon sehen, dass sie größer geworden sind. Thomas Lehenherr

Die gute Nachricht für die Anwohner: Die Sträucher wachsen wieder - etwa anderthalb bis zwei Meter pro Jahr. „Im Herbst kann man schon sehen, dass sie größer geworden sind“, ergänzt Lehenherr.

Es sei an der Zeit gewesen, die Sträucher zu kürzen. „Das ist besser für die Natur“, so Lehenherr, der die Verjüngungsmaßnahme für notwendig hielt, „auch wenn es im Moment dort noch grausig aussieht“.