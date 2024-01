Die Wahl eines neuen Obmanns steht im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Saulgau am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg. Der amtierende Obmann Anton Guth hatte bereits bei seiner bislang letzten Wiederwahl vor drei Jahren angekündigt, sich nach seiner letzten Amtszeit nach 18 Jahren nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stellen. Als designierter Nachfolger steht der Bad Saulgauer Schiedsrichter Florian Werkmann zur Wahl. Die Hauptversammlung findet alle drei Jahre statt.

Guth ist seit seiner Wahl 2006 - nach dem Abschied von Walter Fetzer - Obmann der SRG Saulgau und ist zudem Bezirksobmann, der drei Schiedsrichtergruppen Saulgau, Sigmaringen und Ehingen, die derzeit den Bezirk Donau bilden. Auch aus diesem Amt scheidet Guth aus.

Der Ausschuss der Gruppe bittet die Mitglieder der SRG Saulgau um vollständige Teilnahme.

Neben der Wahl des neuen Obmanns gehe es darum, so der Ausschuss der Gruppe, mit der vollzähligen Teilnahme den jetzigen Obmann nach 18 Jahren würdig zu verabschieden. Diese Veranstaltung solle oder müsse als Zeichen der Wertschätzung besucht werden, terminlich war sie bereits rechtzeitig angekündigt worden, ebenso in der Schulung. Um eine gültige Wahl abhalten zu können, muss eine Mindestzahl der sein.

Der scheidende Obmann wird auf die vergangenen drei Jahre zurückblicken. Die bislang letzte Hauptversammlung 2021 war wegen der Corona-Pandemie und den daraus vorherrschenden Umständen online durchgeführt worden.

Die Veranstaltung sei, so der Obmann, eine Pflichtveranstaltung und werde als Lehreinheit wie ein Schulungsbesuch angerechnet.

Die JHV der Schiedsrichtergruppe Saulgau beginnt am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg. Mehr zu Anton Guth in der Freitagsausgabe.