Auf dem Gelände des Birkeschbachhof der Familie Locher in Langenenslingen–Ittenhausen wird von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September das Reitturnier der Reitsportgemeinschaft (RSG) Birkeschbach–Ittenhausen ausgetragen. Über 200 Reiterinnen und Reiter nehmen an der fünften Auflage des Turniers teil.

Zwei Turnier im Jahr am Birkeschbach

„Wir sind ja noch ein sehr junger Verein, uns gibt es seit 2017 und seit September 2021 richten wir Turniere aus. Wir machen immer zwei Turnier pro Jahr, eines im Frühjahr und eines im September“, sagt Turnierverwalter Andreas Mütze. „Und zum dritten Mal findet nun ein Turnier im September statt.“

Für diese Veranstaltung, bei der Prüfungen und Wettbewerbe in den Disziplinen Dressur, Springen und Gelände ausgeschrieben wurden, haben mehr als 200 Reiter aus ganz Baden–Württemberg, aus Bayern und auch einige aus der Schweiz gemeldet und werden insgesamt rund 400 Starts absolvieren. Dies zeigt, auf welchen Anklang die Reitturniere der noch sehr jungen Reitsportgemeinschaft stoßen.

Freitag, 13 Uhr, geht es los

In fast allen der insgesamt 16 Prüfungen und Wettbewerbe sind Mitglieder des gastgebenden Vereins vertreten, allen voran Anna–Maria Locher, Mitglied des Regionalkaders Pony–Dressur, die erst vor kurzem die Meisterschaft des Pferdesportkreises Oberschwaben der Dressur in der Altersklasse Junioren (Reiter und Reiterinnen bis einschließlich 18 Jahre) gewonnen hat.

Darüber hinaus wird auch wieder Fritz Sontheim (Reit– und Fahrverein Lieshof), amtierender Meister des Pferdesportkreises Oberschwaben in der Vielseitigkeit (Dressur, Springen und Gelände), auf dem Birkeschbachhof erwartet.

Das Programm beginnt am Freitag, ab 13 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, jeweils ab 8 Uhr. „Wir haben den Turnierbeginn an allen Tagen ein bisschen nach vorne verlegt“, sagt Mütze, auch um nach hinten ein bisschen Luft zu haben. Den Anfang machen am Freitag und Samstag die Dressurprüfungen. Sitz, Hilfengebung, Einwirkung und nicht zuletzt die Harmonie zwischen Reiter und Pferd werden hier mit einer Wertnote zwischen null und zehn bewertet.

Reiter– und Führzügelwettbewerbe am Samstag

Danach gehen am Samstag die jüngsten Teilnehmer im Reiterwettbewerb und Führzügelwettbewerb an den Start. So manche erfolgreiche Turnierreiter–Karriere hat in einer dieser Disziplinen begonnen. Im Anschluss folgen die Springprüfungen. Der erste Höhepunkt ist dabei eine Springprüfung der Klasse A, bei der Hindernisse mit einer Höhe von 95 Zentimetern zu überwinden sind. Alle fehlerfreien Reiter und Reiterinnen messen sich anschließend in einem spannenden Stechen, um den Sieger oder die Siegerin zu ermitteln.

Darauf folgt in diesem Jahr erstmals ein Teamspringen. Jedes Team besteht aus drei Reitern, die demselben Reitverein angehören. Strafpunkte und benötigte Zeit der Teilnehmenden werden pro Team addiert und somit ein Teamsieger ermittelt.

Genügend Platz für Geländeritte

Der Sonntag steht schließlich ganz im Zeichen der Geländeprüfungen auf der vereinseigenen Geländestrecke mit Wassergraben und Wall, die in den letzten beiden Jahren von den Vereinsmitgliedern in Eigenarbeit fertiggestellt wurde. „Ja, Geländeprüfungen gibt es nicht mehr so oft. Beim Turnier im Frühjahr machen wir eine Vielseitigkeitsprüfung, im Herbst eben einen Geländeritt. Das machen wir auch, weil es nicht mehr viele Veranstalter gibt, die das machen, aber es die Nachfrage danach trotzdem gibt“, sagt Mütze. „Und weil wir auf unserer Anlage am Birkeschbachhof den Platz haben, auf Wiesen, die normal als Koppeln genutzt werden.“

In allen Geländeprüfungen, die man sich wie einen Geländeritt in der Vielseitigkeit (ehemals Military) vorstellen kann, erfolgt eine Stilwertung mit einer Wertnote zwischen null und zehn. Für Verweigerungen gibt es Abzüge, Stürze führen zum Ausschluss. Rund die Hälfte aller Meldungen liegen für die Geländeritte vor.

Der Eintritt zum Reitturnier in Langenenslingen ist an allen drei Tagen frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt.