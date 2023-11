Andreas Oßwald (TSV Bad Saulgau) ist neuer Bezirksmeister im Tischtennis der U13. Vier Spieler des TSV Bad Saulgau nahmen an den Titelkämpfen in Schwendi teil. Neben Andreas Oßwald kämpften Jakob Oßwald, Manuel Datz und Lukas Lübbe um Ehren und Titel.

Im Einzel qualifizierten sich Jakob Oßwald (U15) und Manuel Datz (U19 B), jeweils als Gruppenzweiter, fürs Achtel- und Viertelfinale. Beide verpassten nur knapp die nächste Runde.

Lukas Lübbe erreicht das Finale

Lukas Lübbe, Bezirksmeister 2022 im Einzel bei den Jungen U19 B, behauptete sich in diesem Jahr bei den Jungen A in einer starken Gruppe als Gruppenzweiter. Er musste nur dem späteren Bezirksmeister den Vortritt lassen, qualifizierte sich aber fürs Halbfinale. Im Halbfinale bezwang er Tim Kunz (TSV Rot an der Rot) mit 3:2 Sätzen und zog ins Finale ein. Dort traf er ‐ wie in der Vorrunde ‐ auf den Turnierfavoriten Tom Butscher (TSV Rot an der Rot).

Butscher schlägt bereits in der Männer-Bezirksliga auf. Gegen ihn hatte Lukas Lübbe in der Gruppenphase die einzige Niederlage hinnehmen müssen. Auch im Finale siegte Tom Butscher in drei Sätzen. Trotzdem: Lukas Lübbe überraschte in der Jungen-A-Konkurrenz mit einem hervorragenden zweiten Platz, waren seine Gegner im Vorfeld doch favorisiert.

Andreas Oßwald setzt sich gegen alle Favoriten durch

Der 12-jährige Andreas Oßwald startete im Einzel bei den Jungen U13. Mit 23 Teilnehmern war diese Klasse am stärksten besetzt. Mit drei ungefährdeten 3:0-Siegen qualifizierte sich Andreas Oßwald fürs Achtelfinale. In diesem bezwang er Yannick Schwarzbart (TSV Rot an der Rot) glatt in drei Sätzen (11:3, 11:1, 11:3) sehr deutlich. Im Viertelfinale setzte sich Andreas Oßwald gegen den favorisierten Jonathan Schell (TSV Rot an der Rot) in vier Sätzen durch und zog ungefährdet ins Halbfinale ein.

Im Halbfinale ließ Andreas Oßwald dem Topfavoriten David Mitterhuber (TTF Liebherr Ochsenhausen) mit 13:11, 11:4 und 11:5 keine Chance. Im Finale traf er auf den favorisierten Konstantin Kopp (TSV Laupheim). Durch die zahlreiche Unterstützung der mitgereisten Bad Saulgauer Fans und dank seines beherzten Angriffstischtennis behielt Andreas Oßwald im fünften Satz die Nerven, gewann den alles entscheidenden Satz mit 11:7 und wurde mit einem 3:2-Sieg Bezirksmeister im Einzel der Jungen U13. Er ließ sich von den Zuschauern feiern.

Qualifikation für Regionalmeisterschaft

Andreas Oßwald und Lukas Lübbe qualifizierten sich mit diesen Erfolgen für die Regional-Einzelmeisterschaften der besten Spieler der Bezirke Donau, Allgäu-Bodensee, Ulm und Ostalb. Dieses Turnier ist das Qualifikationsturnier für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften in Klosterreichenbach und Korntal.