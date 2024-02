Die Tischtennisfreunde Altshausen haben einen überraschenden Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TTC Mühringen gefeiert. Ausgerechnet an der Fasnet drehten sie den Mühringern eine Nase und siegten am Ende mit 9:6. Noch in der Vorrunde hatten die TTF in der eigenwilligen, engen Mühringer Halle mit 2:9 verloren und auch das wohl entscheidende Spiel um Relegationsplatz zwei hatten sie gegen Böblingen zuletzt mit 4:9 verloren. Umso überraschender nun der Sieg, sodass sich nicht nur TTF-Teammanager Diethelm Wahl am Ende verwundert die Augen rieb.

Spitzenspieler: Seit Jahren ungeschlagen

Vor allem die Siege der beiden Spitzenspieler der TTF im zweiten Einzeldurchgang gegen Mühringens Spitzenkräfte Attila Namesztovszki, der seit drei Jahren ungeschlagen war und mit einer aktuellen Bilanz von 20:0 Erfolgen aufwartet und Andrew Schönhaar (Bilanz 17:1), machte Wahl für den Erfolg verantwortlich. Auch weil beide im Doppel eine 12:0-Saisonbilanz aufweisen.

Kapitän Marco Busam, der sich stets besondere Mühe mit der Suche nach einer guten Aufstellung in den Doppeln macht, hatte einen guten Riecher. Ocko/Toth blieben am Ende des fünften Satzes nervenstark (3:2 gegen Schurr/Hertkorn) und Strahl/Busam kamen zu einem aus TTF-Sicht erfreulichen 3:0 gegen Bolanz/Kern.

„Hinten“ wird die Ente fett

Zu großer Form liefen Wojtyla/Narr gegen Namesztovszki/Schönhaar auf, gingen 2:1 nach Sätzen in Führung und mussten sich erst im Entscheidungssatz geschlagen geben, sodass Altshausen nach den Doppeln mit 2:1 in Führung lag.

Ein scheinbar kurzes Vergügen: Denn in den Einzeln schlug Attila Namesztovszki zunächst Petr Ocko (3:0), der sich aber immer besser auf das druckvolle Spiel von Namesztovszki einstellte und Satz drei nur unglücklich mit 11:13 verlor. Parallel unterlag Norbert Wojtyla mit 0:3 Andrew Schönhaar. Doch dann drehten die TTF auf. Den 2:3-Rückstand wandelten die Altshausen in eine 5:4-Halbzeitführung um. Jonas Strahl setzte seinen Siegeszug (aktuelle Bilanz 6:0) mit einem 3:1 auch gegen Frank Bolanz fort, Gabor Toth hatte keine Mühe mit Silas Schurr (3:0) und Marco Busam bezwang Erik Hertkorn (3:1). Pech hatte nur Christian Narr, der den starken Torsten Kern zwar an den Rand einer Niederlage brachte, aber nach einer 2:1-Führung erst knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz unterlag.

Spitzeneinzel gehen an Altshausen

Der Dramaturgie der bisherigen Begegnungen folgend, rechneten Spieler wie Zuschauer mit der Fortsetzung der ungewöhnlichen Siegesserien von Namesztovszki und Schönhaar. Doch es kam anders. In einem hochklassigen Match, wie man es in dieser Geschwindigkeit und mit dieser exzellenten Schlagtechnik selten sieht, steigerte sich Norbert Wojtyla zu einer unfassbaren Leistung, ging mit 11:6 und 11:7 in Führung. Danach gab er zwar Satz 3 mit 6:11 ab, doch er blieb seinem dynamischen Angriffsspiel treu und entschied das Spitzeneinzel gegen Namesztovszki - lautstark angefeuert - mit 14:12 für sich.

Petr Ocko, der schon im ersten Match seine Leistungsstärke angedeutet hatte, bezwang mit harten Vorhand- und Rückhand-Topspins Andrew Schönhaar 3:1 und brachte diesem die zweite Saisonniederlage bei. Als nun auch noch Jonas Strahl einen 3:2-Sieg gegen Silas Schurr beisteuerte - nach starkem Beginn hatte er zwischenzeitlich den Faden verloren - blickten nicht nur die Mühringer ungläubig auf die Anzeigetafel: Dort stand ein 8:4 für Altshausen. Zwar mussten sich danach Gabor Toth (1:3 gegen Frank Bolanz) Marco Busam dem sicheren Spiel von Torsten Kern beugen (1:3). Doch der an diesem Tag extrem sichere Christian Narr sorgte mit einem 11:6, 11:6 und 11:2 gegen Eric Hertkorn für die erste Niederlage Mühringens in dieser Saison.

Die Hoffnung bleibt am Leben

In der Tabelle bleibt Mühringen Erster (19:3), hat jetzt jedoch Böblingen im Nacken (19:3). Im letzten Spiel der Saison treffen beide Spitzenteams aufeinander. Die Tischtennisfreunde Altshausen bleiben mit 17:7 Punkten auf Platz drei und haben - trotz den Erfolgs - wohl nur noch theoretische Chancen auf einen der ersten beiden Plätze. Vierter ist der TTC Ergenzingen (14:6).