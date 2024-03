Die Turner des TSV Altshausen haben am vergangenen Samstag, 2. März, den ersten Ligawettkampf in der Bezirksliga bestritten. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr aus der Kreisliga traf Altshausen in der Mehrzweckhalle Villingendorf auf die die Mannschaft der WKG Villingendorf II.

Altshausen liefert Klasse-Leistung ab

Am Boden zeigten beide Mannschaften nahezu fehlerfreie Übungen. Aufgrund der höheren Ausgangswerte konnte der TSV dieses Gerät jedoch mit über drei Punkten Vorsprung gewinnen. Am Pauschenpferd verlief der Wettkampf nahezu ausgeglichen. Beide Mannschaften leisteten sich kleine Unsicherheiten. Altshausen baute seinen Vorsprung aus, wenn auch nur um 0,4 Punkte.

An den Ringen zeigte der TSV im Vergleich zum Vorjahr schwierigere Übungen. Er profitierte auch hier von höheren Ausgangswerten im Vergleich mit dem Gegner und gewann auch dieses Gerät mit mehr als zwei Punkten Differenz. Vor den letzten drei Geräten führte der Aufsteiger mit 132,45:126,3 Punkten.

An einem Gerät schwächelt Altshausen

Am Sprung turnten beide Riegen fast durchweg Handstandüberschläge. Die Ausgangswerte waren ähnlich. Villingendorf zeigte die etwas besseren Ausführungen. Doch dank des höheren Ausgangswerts von Simon Strobels Tsukahara gebückt gewann Altshausen auch dieses Gerät mit 0,75 Punkten Vorsprung.

Am Barren hatte der TSV seine Übungen in der Schwierigkeit im Vergleich zur Vorsaison etwas erhöht. Die Turner leisteten sich Fehler. So musste Alessandro Arlia beim Handstand mit halber Drehung das Gerät verlassen, turnte aber seine Übung souverän zu Ende. Lukas Rauch wertete seine Übung mit zwei neuen B-Teilen auf, blieb aber bei seiner Felge am Holm hängen und musste Abzüge in Kauf nehmen. Villingendorf-Rottweil gewann das Gerät mit knapp drei Punkten Vorsprung. Vor dem Königsgerät, dem Reck, hatte Altshausen noch vier Punkte Vorsprung.

Simon Strobel entscheidet das Duell

Nach den ersten vier Turnern lag der Gastgeber mit 0,5 Punkten vorne. An jedem Gerät dürfen fünf Turner starten, vier kommen in die Wertung. Reckspezialist Simon Strobel musste versuchen, die bislang niedrigste Wertung zu überbieten. Souverän turnte er seine schwierige Übung und erhielt dafür 12,05 Punkte. Altshausen gewann das Reck und damit den Wettkampf mit 253,40:246,50 Punkten.

Die Ergebnisse gibt es unter: https://kurzelinks.de/2024wk1