In der ersten Runde des WFV–Pokals empfängt die Spielgemeinschaft aus Altshausen und Ebenweiler am Freitagabend (19.30 Uhr) den Landesligisten TSV Straßberg. Die Mannschaft von Trainer Safet Hyseni hatte sich für den Verbandspokal qualifiziert, da Bezirkspokalsieger SV Hohentengen in die Landesliga aufgestiegen ist und als Landesligist einen Startplatz erhalten hat. Altshausen/Ebenweiler rückt praktisch nach, sodass im WFV–Pokal fünf Mannschaften aus dem Bezirk Donau vertreten sind.

Hyseni freut sich über das Votum

In dieser Woche ist Altshausen/Ebenweiler ins Training eingestiegen. In sechs Wochen bis zum Saisonstart am 26./27. August will Safet Hyseni seiner Mannschaft den nötigen Schliff verpassen, um eine gute Saison zu spielen. „Nach individuellen Plänen haben wir am Montag mit dem Mannschaftstraining begonnen“, sagt der Coach, der unlängst bei der Wahl zur „Elf des Jahres“ von seinen Bezirksliga–Trainerkollegen auf Platz zwei der Trainer gewählt wurde. „Das hat mich gefreut, auch weil es zeigt, dass unser Weg nicht so falsch sein kann. Aber natürlich wäre mir Platz zwei in der Tabelle lieber“, sagt Hyseni mit einem Augenzwinkern.

Verlegung wegen Bussenpokal

Das Pokalspiel gegen den TSV Straßberg sein für seine Mannschaft ein tolles Erlebnis. „Das haben wir uns durch die starken Leistungen im Pokal auch verdient“, sagt Hyseni. Natürlich habe man eher auf einen Gegner aus der Region gehofft, schon um vielleicht den einen oder anderen Zuschauer mehr ins Stadion zu locken. „Aber wir freuen uns auf das Spiel und sind Straßberg dankbar, dass sie die Verlegung auf Freitagabend zugestimmt haben.“

Starker Gegner aus Straßberg

Denn es wartet ein anstrengendes Wochenende auf die Schwarz–Gelben. Nicht mal 20 Stunden nach dem Pokalspiel gegen den Landesligisten wartet der Bussenpokal in Riedlingen auf das Team von Hyseni. „Straßberg ist eine starke Mannschaft. Vorne haben sie mit Pietro Fiorenza einen Angreifer mit sehr viel Qualität, viel Erfahrung. Ich kenne ihn noch gut aus Wangen. Straßberg hat inzwischen in der Landesliga Fuß gefasst, war vergangene Saison Sechster“, weiß der Trainer über die Mannschaft von Stefan Bach.

Externer Neuzugang aus Ravensburg

„Trotzdem: Es ist ein Pokalspiel und es gibt kein Spiel, das wir nicht gewinnen wollen“, sagt Hyseni. Das will er auch den neuen Spielern mit auf den Weg geben.

„Wir haben vier Spieler aus der eigenen A–Jugend hinzubekommen, die vergangene Saison bereits Erfahrung in der ersten Mannschaft gesammelt haben. Dazu ist mit Jonas Gebhart ein Spieler vom FV Ravensburg II hinzugekommen, der das spielerische Element weiter steigern soll.“ Neu im Team ist auch Torwarttrainer Josef Eckel, der aus Bad Schussenried kam. Neuer Co–Trainer ist Marvin Igel.

An gute Rückrunde anknüpfen

Und schlussendlich wolle man bei der SGM nicht noch einmal so eine Saison erleben wie die vergangene. „Wir sind mit zwei Siegen sehr gut gestartet, hatten dann aber einen Hänger, hatten aber viele verletzte Spieler. Wir haben die meisten Unentschieden der Liga, ich hätte lieber ein paar Spiele mehr gewonnen und dafür das eine oder andere Spiel verloren. Dann hätten wir trotzdem mehr Punkte.“

Die vergangene Saison habe doch stark an den Nerven gezehrt, doch man habe sie aufgearbeitet, so Hyseni und wolle dieselben Fehler vermeiden. „Die Rückrunde war ja sehr gut“, sagt Hyseni. In der Hinrunde holte seine Mannschaft nur 14, in der zweiten Halbserie 28 Punkte, landete in dieser Wertung auf Rang fünf. So eine Rückserie heißt ja auch, dass eine Mannschaft mental stark ist. Das hat gezeigt, dass sie aus einem Loch rauskommt.“

Verzichten muss Hyseni in den kommenden Wochen noch auf Patrick Hugger, der noch an den Folgen seines Handbruchs laboriert und frühestens in zwei, drei Wochen wieder einsteigen soll.