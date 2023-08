Die Fußball–Bezirksliga startet am Freitag, 25. August in die neue Saison. Es ist die wohl kürzeste seit langem, denn die Liga hat nur 14 Mannschaften. Grund: Zur Saison 2024/2025 wird die Strukturreform, die die Delegierten im vergangenen Jahr auf dem außerordentlichen Verbandstag in Stuttgart beschlossen haben, umgesetzt (s. Kasten). Auch aus diesem Grund wird die Liga weiter verkleinert und nur zwölf Mannschaften sollen übrig bleiben. Wir stellen in einer mehrteiligen Serie die Mannschaften aus den Bereichen Bad Saulgau und Sigmaringen vor und haben nachgefragt, wo die Vereine stehen. Im ersten Teil steht die SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler im Mittelpunkt.

Neuer Co–Trainer

Vor allem spielerisch wolle er mit seiner Mannschaft einen Sprung nach vorne machen, im Kollektiv, sagt Safet Hyseni, der in den vergangenen rund sechs Wochen mit seiner Mannschaft sowie den Co–Trainern Josef Eckel und dem spielenden Co–Trainer Marvin Igel die Grundlage für die neue Saison gelegt hat.

In der Rückrunde auf Rang fünf

„Natürlich war es — auch urlaubsbedingt — eine Vorbereitung mit vielen Höhen und wenigen Tiefen“, sagt der Coach. Er sei für die neue Runde optimistisch. Hyseni hofft, dass seine Mannschaft gut startet und dies dann konservieren kann. „Als ich im Januar 2022 kam, haben wir eine gute Rückrunde gespielt“, sagt Hyseni. Danach kam zur Saison 2022/2023 der Einbruch, ehe eine erneut starke Rückrunde folgte. In die vergangene Saison startete die Mannschaft mit zwei Siegen, ehe in den nächsten vier Spielen nur zwei Zähler folgten. Bis zur Winterpause sammelte Altshausen/Ebenweiler insgesamt nur 14 Punkte, ehe die SGM eine starke Rückrunde mit 28 Punkten spielte. Das brachte Rang fünf in der Rückrundenwertung und den achten Gesamtrang. Außerdem erreichte das Team das Bezirks–Pokalfinale.

Taktisch flexibler werden

„Insgesamt wollen wir besser sein als in der vergangenen Saison. Wir haben uns keinen festen Tabellenplatz zum Ziel gesetzt. Wir wollen einzelne Punkte verbessern, zum Beispiel mehr Tore schießen, weniger Tore kriegen, die Derbys gewinnen. Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen Fortschritte sehen“, sagt Hyseni. Das Erreichen vieler kleiner Ziele solle ein großes, ganzes Ziel ergeben — auch und vor allem im Kollektiv. Taktisch will Hyseni mit seiner Mannschaft flexibler werden, auch um auf Gegner reagieren zu können. „Das hat in den Tests schon mal ganz gut geklappt“, sagt der Trainer.

Jonas Gebhart als spielerischer Zugewinn

Von außen stieß — neben Co–Trainer Eckel — nur Jonas Gebhart zur Mannschaft. Der Ex–Ravensburger soll das spielerische Element weiter stärken. „Leider plagen Jonas Knieprobleme, aber er hat sehr gute Ansätze gezeigt“, sagt der Trainer.

Außerdem stießen fünf Spieler aus der eigenen U19 zum Kader. „Die jungen Spieler haben Potenzial, werden ihre Chancen kriegen, aber wer mal nicht zum Zug kommt, der muss auch mal in der zweiten Mannschaft spielen“, kündigt Hyseni an.

Zum Auftakt ein Derby

Zum Auftakt trifft die SGM Altshausen/Ebenweiler bereits am Freitagabend im Derby auf die SGM Blönried/Ebersbach.

„Auch das nehmen wir so, wie es kommt. In der vergangenen Saison haben wir gegen einen Aufsteiger gespielt, jetzt eben ein Derby. Blönried/Ebersbach ist eine gute Mannschaft, mit einem neuen Trainer“, sagt Safet Hyseni. „Es ist halt so: Gewinnst du das erste Spiel, war die Vorbereitung gut...“