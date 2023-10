Auch ohne ihren Spitzenspieler Jonas Strahl haben die Tischtennisfreunde Altshausen das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Sie bezwangen den TTC Ergenzingen mit 9:5. Die geschlossene Mannschaftsleistung gab am Ende den Ausschlag, dass der 1:2-Rückstand in den Eingangsdoppeln schnell in eine 6:3-Führung nach Ende der ersten Einzelrunde gedreht wurde.

Am ersten Paarkreuz zeigten Petr Ocko und Nobert Wojtyla ausgezeichnete Leistungen. Zwar mussten sich beide dem Ergenzinger Spitzenspieler Christoph Hörmann beugen ‐ Norbert Wojtyla dabei mit einem unglücklichen 10:12 im Entscheidungssatz ‐ konnten umgekehrt jedoch beide Jochen Raff klar distanzieren. Am zweiten Paarkreuz überragte Gabor Toth mit einem 3:0 gegen den bis dahin ungeschlagenen Moritz Schulz.

Marco Busam bringt den Sieg

Parallel unterlag Christian Narr zwar gegen eben diesen, doch beide ließen gegen Abwehras Fabian Schnaidt nichts anbrennen. Zum Matchwinner avancierte Kapitän Marco Busam, der gegen Dominik Schnaidt und auch gegen Michael Oehler jeweils 3:0 siegte. Und da Mateusz Wojciechowski sein wirklich bis zum letzten Ball spannendes Match gegen Oehler mit 13:11 im Entscheidungssatz nach Hause brachte, holten die Tischtennisfreunde nach dem 9:5-Auswärtserfolg in Gärtringen den zweiten Sieg. Nächste Woche geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Mühringen, das mit 5:1 Punkten die Tabelle anführt, vor Altshausen mit 4:0 Punkten.

Landesligateam schwächelt

Nicht so gut läuft es in der Landesliga für Altshausen II. Bei der 6:9-Heimniederlage gegen Schemmerhofen fehlten ebenso zwei Spieler wie gegen den TSV Herrlingen. „Die Tischtennisfreunde sind in der Landesliga nur dann konkurrenzfähig, wenn sie in voller Besetzung antreten“, sagt Teammanager Diethelm Wahl. Die Punkte gegen Herrlingen holten Novotny/Wojciechowksi im Doppel, der spielstarke Petr Novotny, der sowohl Schillinger als auch Fischer schlug, sowie der kampfstarke Mateusz Wojciechowski, der den vierten Punkt gegen Fischer beisteuerte. Michael Scholz, Hugo Bilgram, Diethelm Wahl und Kurt Keller zeigten zwar engagierte Leistungen und holten etliche Sätze, konnten jedoch das Fehlen von Andreas Adams und Kapitän Thomas Wahl nicht kompensieren.

In der Kreisliga C erarbeitete sich Altshausen IV einen 9:4-Erfolg bei der SG Blitzenreute/Wolpertswende II. Es punkteten: Armin Winand (2), Zoltan Hübel (1), Norbert Jerg (1), Dieter Natter (1), Felix Löffler (1), Matthias Hempel (1) sowie die Doppel Hübel/Winand (1) und Löffler/Hempel (1).