Altreifen in Waldstück entsorgt

Bad Saulgau

Altreifen in Waldstück entsorgt

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Mehr als ein Dutzend Altreifen haben Unbekannte wohl in den vergangenen Tagen in einem Waldstück an der L 280 zwischen Bad Saulgau und Bolstern illegal entsorgt.