Die Luftpistolenschützen des SV Altheim-Waldhausen schießen in der Saison 2024/2025 in der 1. Bundesliga. Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga Süd, gelang der Mannschaft um Andreas Riedener die Rückkehr in die deutsche Eliteklasse. Beim Relegationswettkampf in Pforzheim belegten die Altheimer Schützen Rang zwei hinter Ludwigsburg und sicherten sich mit sieben Ringen Vorsprung auf Glattbach (bei Offenbach) den Aufstiegsplatz.

Knapp vor Glattbach

Die Ludwigsburger setzten sich in ihrer Relegation, diese bestand aus zwei Wettkämpfen anderen Ende die Ringzahlen zusammengezählt wurden, souverän durch. Mit einem Schnitt von 374,2 Ringen und einer Gesamtzahl von 3742 Ringen, zeigte das Team, das damit den Klassenerhalt schaffte, ausdrücklich seine Erstligatauglichkeit und hatte am Ende 71 Ringe Vorsprung vor dem SV Altheim Waldhausen, der nach zweijähriger Abwesenheit wieder in das Oberhaus zurückkehrt. Zugleich war die Differenz von sieben Ringen zur SG 1928 Glattbach der geringste Vorsprung in allen Relegationswettkämpfen.

Der SV Altheim-Waldhausen, das auf Spitztenshütze Holger Haile verzichten musste, schoss in der Besetzung Andreas Riedener (Gesamt: 754 Ringe; 378/376), Frank Laub (746; 374/372), Günther Schwarz (734; 367/367), Klaus Vogel (723; 361/362) und Christian Morar (714; 355/359).

Glatte Siege zum Saisonfinale

Altheim-Waldhausen hatte sich als Meister der 2. Bundesliga Südwest für den Relegations-Wettmapf qualifiziert. Am dritten Januar-Wochenende hatte Altheim-Waldhausen den Titel mit zwei 5:0-Siegen gegen Pforzheim (SVA/W mit Haile, Laub, Riedener, Schwarz, Morar) und Schwenningen (SVA/W mit Haile, Laub, Riedener, Schwarz, Vogel) klar gemacht und die Tabelle mit 12:2 Punkten als Erster abgeschlossen.

In der kommenden Saison schießen die Altheimer und Waldhausener nun in der 1. Bundesliga und treffen dabei auf Waldenburg, Hambrücken, Kelheim-Gmünd, Weil am Rhein, Waldkirch, Hitzhofen, Scheuring, München, Kempten, Fürth und Ludwigsburg.

Der deutsche Mannschaftsmeistwertitel wird an diesem Wochenende in Ulm, in der Ratiopharm-Arena ausgeschossen. Im K.o.-Modus treffen die vier Mannschaften auf den Rängen eins bis vier der beiden Bundesligastaffel Nord und Süd aufeinander. Der Erste aus Süd schießt gegen den Vierten aus Nord und so weiter. Danach geht es mit dem Halbfinale und dem Finale weiter.

In den Viertelfinals treffen aufeinander: SGi Waldenburg - Freischütz Wathlingen (9 Uhr), SV Kehlhmein-Gmünd - PSV Olympia Berlin (10.45 Uhr), KKS Hambrücken - Sportschützen Pier (12.30 Uhr), ESV Weil am Rhein - SV Kriftel (14.15 Uhr). Im Halbfinale am Samstagnachmittag kommt es zu den Duellen zwischen den Siegern des Viertelfinals, im Finale am Sonntag treffen dann die beiden Halbfinalsieger aufeinander.

Rekordmeister ist die SGi Waldenburg mit acht Titeln, vor der PSV Olympia Berlin (5) und Kelheim-Gmünd (4). Zehn Partien - parallel findet auch das Finale der Gewehrschützen statt - werden am Wochenende live bei Sportdeutschland.TV gestreamt: Vier Viertelfinals und zwei Halbfinals aus beiden Konkurrenzen sowie die vier Medaillenmatches in Pistole und Gewehr.

Ergebnisse Luftpistole Süd in Pforzheim: 1. SGi Ludwigsburg 3742 Ringe, 2. SV Altheim Waldhausen 3671, 3. SG 1928 Glattbach 3664, 4. SG Auerhahn Steinberg 3625, 5. SV Walldorf (3622). - Ludwigsburg und Altheim-Waldhausen schießen in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga Süd.