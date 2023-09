Wenn’s um Bier und seine Geschichte in Oberschwaben geht, dann kommt man an diesem Mann quasi nicht vorbei: Hans Georg Rimmele. Jahrgang 1944, ausgewiesener Brauerei– und Bierexperte, Buchautor, Genießer. Während sich durch andere Leben rote Fäden ziehen, fließt durch seines goldener Gerstensaft.

Rimmele wächst in einer alten Saulgauer Mälzer– und Gastwirtsfamilie auf. Sein Vater Eugen stellt unter anderem Malz für die Löwenbrauerei Meckatz her, die ihm Bier für den „Dreikönig“ liefert — und während der Mälzungskampagne im Winter Lehrlinge zur Ausbildung nach Saulgau schickt.

Meine Mutter wollte das nicht, sie hat das Schlimmste befürchtet. Hans Georg Rimmele

Der letzte Lehrling, der aus dem Allgäu nach Saulgau geschickt wird, ist Hans Georg Rimmele selbst. Als 17–Jähriger beginnt er eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer. „Mir hat die Arbeit damals einfach imponiert“, sagt Rimmele und ergänzt lachend: „Meine Mutter wollte das nicht, sie hat das Schlimmste befürchtet.“

Mangel an Hygiene

Was das schlechteste Bier ist, das der Bad Saulgauer jemals getrunken hat? „Selbst wenn ich könnte, würde ich es nicht sagen. Aber heutzutage gibt es eigentlich keine schlechten Biere mehr“, erklärt Rimmele. Am Ende ist alles Geschmackssache. Schlecht, im Sinne von ungenießbar, war vor allem einst Bier, bei dessen Herstellung es unter anderem an der Hygiene gemangelt hat.

Die Befürchtungen der Mutter scheinen unbegründet. Rimmele schließt seine Lehre ab und leistet seinen Militärdienst beim Heeresmusikkorps in Ulm. „Ein Major sagte damals zu mir: Bier und Musik ist eine gute Kombination“, so Rimmele.

Der Militär scheint den richtigen Riecher zu haben. Noch bis heute kommt beides bei Rimmele privat und im Dreikönig zusammen. Und auch Rimmele meint sich zu erinnern, dass er sein erstes Bier wahrscheinlich beim Musikverein getrunken hat.

Im Bier um die Welt

Wie viele unterschiedliche Bier Rimmele in seinem Leben schon probiert hat? „Das ist schwierig, das kann ich nicht sagen“, so der Bad Saulgauer. Das ein oder andere muss es auf jeden Fall gewesen sein. Ob die Frage nach einer kleinen Brauerei auf der Schwäbischen Alb oder im Oberallgäu, Rimmele nickt zustimmend: „Kenne ich, schon getrunken.“ Generell gilt: Bier wird überall probiert. Ob in Irland, Mexiko, USA oder Japan. Andere Länder, andere Biere.

Seltsamerweise wurde der Meisterzwang inzwischen abgeschafft. Hans Georg Rimmele

Nach der Kaserne heißt es wieder ab in die Braukessel: Der junge Rimmele arbeitet eine Zeit lang bei der Brauerei Ott in Schussenried und bei einer Brauerei im irischen Dundalk. Dann drückt er wieder die Schulbank.

In Weihenstephan macht er gemeinsam mit Jürgen Ott aus Bad Schussenried den Diplom–Braumeister — den er heute gar nicht mehr bräuchte, wenn er eine Brauerei eröffnen wollte. „Seltsamerweise wurde der Meisterzwang inzwischen abgeschafft.“

Studium, Bücher und Museum

Doch damit nicht genug der Ausbildung. Es folgt ein Studium der Ernährungswissenschaften und Biologie an der Technischen Universität in München. In Ulm lehrt Rimmele anschließend ab 1974 an der Brauereifachschule und bildet die Brauer von morgen aus, bevor er an die gewerbliche Schule in Sigmaringen wechselt. Hier unterrichtet er Bäcker– und Konditor–Schüler. „Zwischen Bier und Brot besteht eine enge Verbindung. Das wird sogar beim Rumpelstilzchen thematisiert“, sagt Rimmele schmunzelnd.

Nach zwölf Jahren an der Donau kehrt er als Studiendirektor nach Bad Saulgau zurück, wo er bis zu seiner Pensionierung in der Fachabteilung Biologie an der gewerblichen Schule unterrichtet. Zwischendrin schreibt er unter anderem Bücher über Bier und Jazz (aber einzeln) und engagiert sich für das Stadtmuseum.

Rente heißt aber nicht gleich weniger Arbeit: Der Betrieb im Dreikönig und im Jazzkeller laufen schließlich bis heute weiter. Und da kommt wieder zusammen, was zusammen gehört: Musik und Bier.

