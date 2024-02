Bei den deutschen Meisterschaften der Mastersschwimmer hat Alexander Hartmann (TSV Riedlingen) den Titel über 50 Meter Brust gewonnen.

Nachdem er bereits bei den baden-württembergischen Meisterschaften alle Titel über die Bruststrecken in der Altersklasse 50 geholt hatte, waren nun Podestplätze bei den deutschen Meisterschaften sein Ziel.

Mit einer Rekordzahl von 1500 Teilnehmenden und knapp 5000 Meldungen waren die Bedingungen im Bad nicht optimal. Zeitweise mussten sich Personen in einem benachbarten Zelt aufhalten, weil die zulässige Anzahl an Menschen in der Halle überschritten wurde.

Über 100 Meter Brust war klar, dass es ein enges Rennen geben würde. Fünf Schwimmer hatten über die Saison Zeiten innerhalb einer halben Sekunde erschwommen. Alexander Hartmann belegte am Ende einen für ihn zufriedenstellenden vierten Platz.

Über die 50 Meter Brust lief es noch besser. Nach Rang zwei im Vorjahr bedeuteten 31,60 Sekunden am Ende den deutschen Meistertitel in der Altersklasse 50 - und das gegen starke Konkurrenz. Dabei war Hartmann der älteste Teilnehmer in seiner Altersklasse.

Denn ab sofort muss Alexander Hartmann im jüngsten Jahrgang der Altersklasse 55 starten. Derweil stehen die nächsten Wettkampftermine schon fest. Dabei werden die Masters des TSV Riedlingen wieder mit einer größeren Mannschaft an den Start gehen.