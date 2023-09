Der FC Albstadt hat am Freitag die Punkte aus Riedlingen entführt. Die bislang noch sieglose Mannschaft von der Zollernalb siegte mit 2:1 (2:0).

Zwei Tore, zweimal Alu

Von Beginn an dominierten die Gäste die Partie. Schon nach einer Minute traf Armin Hotz nach einer Ecke und einer unfreiwilligen Kopfballverlängerung von Manuel Fauler per Kopf die Latte (1.). In diesem Tempo ging es weiter. Der bärenstarke Gil Rodriguez traf nach einem Solo durch die gesamte Riedlinger Abwehr den Pfosten ‐ zum zweiten Mal Glück für den TSV Riedlingen an diesem Abend (14.). Acht Minuten später passierte es dann: Nach einer Ecke wehrte die Riedlinger Hintermannschaft den Ball zu kurz ab, an der Strafraumkante kam Aliaj frei zum Schuss aus der Drehung ‐ 0:2 (22.).

Riedlingen kam nur mühsam besser in die Zweikämpfe, auch weil die Mannschaft aus Albstadt den Rothosen den Schneid abkaufte. Es dauerte bis nach der 30. Minute, ehe Riedlingen die erste gute Szene hatte, selbst ein bisschen mehr wagte. Nach einem Angriff über Felix Schmid und Pascal Schoppenhauer flankte dieser von links, doch ein Albstadter Abwehrspieler rettete mit dem Kopf vor Dennis Altergot (39.), es folgten zwei Eckbälle, die so etwas wie Gefahr ausstrahlten.

Bessere zweite Halbzeit

Aus der Pause kam der TSV Riedlingen mit besserer Körpersprache. Ein Schuss von Pascal Schoppenhauer strich knapp vorbei (50.), Albstadt beschränkte sich nun eher darauf, den Vorsprung zu sichern und setzte auf Konter. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte dann Schoppenhauer per Kopf nach Flanke von Dennis Altergot, doch er köpfte Leitenberger genau in die Arme (70.).

Sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Manuel Fauler per direktem Freistoß ‐ 1:2 (84.).

In der Schlussphase verpasste es Albstadt, einen seiner Konter zu vollenden, Riedlingen wollte am Ende einen Handelfmeter, den Halici verweigerte.

TSV: Hermanutz - A. Altergot, Widmer, Fauler, F. Schmid (60. Münz) - Striegel (69. Klimask), Stöhr (87. Leger) - Ragg (54. Retunsky) - Siefert, Schoppenhauer (73. A. Mehidi) - D. Altergot. - FCA: Leitenberger - Moser, Akbaba, Ar. Hotz, Güngör - An. Hotz, Anicito (90. +2 Anicito), Villing, Gil Rodriguez (89. Beutin) - Mazrekaj (77. Matur), Alijai (72. Cetin). - Tore: 0:1 Mazrekaj (9.), 0:2 Aliaj (22.), 1:2 Fauler (84.). - Z.: 200. - SR: Halici (Biberach)