Aktion Wunschbuch der Bruder-Konrad-Stiftung Bad Saulgau startet

Lesen fördert die soziale Intelligenz und Kreativität, sorgt für Unterhaltung und hilft bei der Sprachentwicklung. Daher möchte die Bruder-Konrad-Stiftung den Kinder aus der Region, die sonst keine Chance dafür haben, einen Zugang zum Lesen ermöglichen,. Das Projekt soll ohne große Hürden eine größtmögliche Anzahl an Kindern erreichen. Ohne komplizierte Antragstellung wird der Buchwunsch bearbeitet und das gewünschte Buch dem Kind kostenlos nach Hause geschickt, teilt die Caritas mit.

Die Aktion wird in Gemeindebriefen und -blättern beworben, wie auch auf den Social-Media Kanälen der Kinderstiftung und der Homepage. Auch über die Schulsozialarbeit der Schulen in der Region wird die Aktion bekannt gemacht. Zusätzlich werden auch Plakate zur Aktion zum Herunterladen bereitgestellt und aufgehängt

Die Aktion läuft vom 30. Oktober bis zum 10. November. In diesem Zeitraum kann der Buchwunsch eingesendet werden. Das ausgesuchte Buch darf maximal 20 Euro kosten. Die Bücher werden dann anschließend von einer lokalen Buchhandlungen verschickt. Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die in Bad Saulgau, Mengen, Altshausen, Hohentengen, Herbertingen und in den jeweiligen Teilorten wohnen und von staatlichen Transferleistungen leben. Für die Familien entstehen hierbei keine Kosten! Finanziert wird diese Aktion von der Bruder-Konrad-Stiftung. Freiwillige Spenden sind dennoch immer gerne erwünscht.

Folgende Infos werden für die Teilnahme benötigt: Name des Kindes, Adresse, Buchwunsch ‐ hierfür bitte Titel und ISBN angeben ‐ und einen Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen. Das kann beispielsweise ein Tafelausweis sein, der Bescheide zur Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen, ALG oder ähnliches, heißt es in der Pressemitteilung. Der Nachweis kann als Scan oder als Foto per Mail eingereicht werden.

Für weitere Informationen rund um die Aktion Wunschbuch gibt es per Mail unter [email protected] oder Telefon: 07581/9064960. Gerne können Interessierte die Aktion auch mit einer Spende unterstützen: Institut: Bruder-Konrad-Stiftung Saulgau, IBAN: DE67 6509 3020 0029 3690 02, BIC: GENODES1SLG, Verwendungszweck: Aktion Wunschbuch 2023.