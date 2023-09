Aktion „Platz da!“ endet in der unteren Hauptstraße

Der Beginn des neuen Schuljahres steht kurz bevor — und damit gleichzeitig das Ende der Aktion „Platz da!“ in der unteren Hauptstraße. Während der Ferienwochen war auf der Fahrbahn unter anderem eine „Fußhaltestelle“, ein „Artengarten“, ein „Schwätz–Bezirk“ eine „Sofa–Zone“ oder ein Riesenschach entstanden. „Das ist wirklich alles sehr gut angekommen, es waren eigentlich immer Leute da, die geredet, gespielt oder einfach das schöne Wetter genossen haben“, berichtet Anja Jelly von der Zone für Gestaltung. Das Büro hatte die Aktion im Auftrag der Stadt begleitet.

In der unteren Hauptstraße werden die Installationen erst einmal planmäßig abgebaut und die Fahrbahn wieder für den regulären Autoverkehr freigegeben. „Weil wir gerade noch tolle, sonnige Spätsommertage haben, läuft die Aktion aber noch am Montag und Dienstag“, erklärt Pressesprecher Thomas Schäfers. Spätestens bis Freitag, 15. September, wird der Abbau dann aber abgeschlossen sein und die Verkehrssperrung aufgehoben. Gleiches gilt dann übrigens auch für den Sandkasten am Luegebrunnen.

Auch wenn die Aktion „Platz da!“ in der unteren Hauptstraße nun endet: Unter dem Slogan „Bad Saulgau mobil“ folgen bereits in Kürze weitere Aktionen, die laut Pressesprecher Thomas Schäfers das Interesse für unterschiedliche Mobilitätsformen wecken sollen.