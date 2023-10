Akin Aktepe ist als Trainer des Kreisliga-A-Klubs SV Bronnen zurückgetreten. Und das wenige Tage vor dem Heim-Derby-Kracher gegen die SGM Alb-Lauchert aus Gammertingen und Kettenacker (Sa., 17.30 Uhr). Den Schritt Aktepes bestätigten sowohl der Verein und sein Abteilungsleiter Dominik Brillert als auch Akin Aktepe selbst gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Er habe am Montag den Verein über den Schritt verständigt, sagte Aktepe in einer ersten Stellungnahme.

Aktepe: Gründe liegen im privaten Bereich

Die Gründe lägen vor allem im privaten Bereich. „Ich hatte einfach nicht mehr so die Energie“, sagte Aktepe. Deshalb habe er sich zu dem Schritt entschlossen, meinte der ehemalige Verbandsligaspieler. Seine Konzentration gelte nun in erster Linie seiner Familie. Aktepe ist im Sommer dieses Jahres ‐ just am Tag des Relegationsspiels gegen die SG Griesingen ‐ Vater geworden. „Die Liebe gehört meiner Familie, meine Leidenschaft ist der Fußball“, sagte Aktepe. Er brauche nun eine gewisse Zeit ohne Fußball. „Mal schauen, wann mich der Fußball wieder reizt und wann ich es ihn nicht mehr ohne Fußball aushalte.“

Aktepe fehlt auch als Spieler

Dominik Brillert, Abteilungsleiter des SV Bronnen, bedauert den Schritt von Akin Aktepe. „Ja leider, es stimmt“, bestätigt auch Brillert den Schritt Aktepes. „Das wichtigste ist erst mal, dass wir Akins Schritt sehr bedauern. Wir sind im Guten auseinandergegangen und wir wissen auch, was wir Akin zu verdanken haben und was wir mit ihm in den vergangenen gut zwei Jahren erreicht haben“, sagt Brillert.

„Der Schritt Akins hat uns natürlich ein bisschen überrumpelt. Aber gegenüber uns hat er gesagt, dass er das Gefühl habe, nicht mehr alle Spieler in der Kabine zu erreichen, nicht mehr so wie in den vergangenen beiden Jahren“, sagt Brillert. „Natürlich haben wir versucht, Akin umzustimmen, aber...“, schildert Brillert die vergebliche Mühe. Und: „Natürlich fehlt er uns auch als Spieler.“

Aufstieg Bronnens beginnt mit Aktepe

Mit Akin Aktepe war der SV Bronnen in der Saison 2021/2022 über die Relegation aus der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen und hatte als Aufsteiger in der Saison 2022/2023 in der Kreisliga A 2 den zweiten Platz belegt. In der Qualifikation zur Bezirksliga-Relegation in Zwiefalten hatte Bronnen dann gegen den A1-Zweiten Griesingen verloren.

Trotz allem wolle der SV Bronnen nun keine Kurzschlussreaktion zeigen. „Ich denke, wir finden einen guten Trainer für unsere junge, motivierte Truppe“, sagt Brillert. In den kommenden beiden Wochen werde Lothar Winter das Training übernehmen. „Dafür sind wir ihm dankbar, dass er sich bereit erklärt hat“, sagt Brillert weiter. Danach werde man sehen. „Hauptsache ist: Die Truppe ist intakt, die hält zusammen.“

Verein woll Infrastruktur verbessern

Derzeit belegt der SV Bronnen mit elf Punkten Rang neun, punktgleich mit dem Tabellenachten SGM Bolstern/Hochberg. Parallel zum Sportlichen plant der Verein seine Infrastruktur zu verbessern, steckt mitten in den Planungen, beispielsweise ein neues Vereinsheim zu errichten.