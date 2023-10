Ärzte warnen vor schlechterer Versorgung in Notfallpraxen

Es ist Sonntagabend und schon dunkel, aber in der Notfallpraxis im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses in Bad Saulgau brennt Licht. Seit 9 Uhr behandelt der 74-jährige Allgemeinmediziner Hubert Wolf Patientinnen und Patienten. Menschen mit Blasenentzündungen, viralen Infekten oder Ähnlichem suchen ihn auf ‐ also mit Beschwerden und Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind, aber deren Behandlung nicht bis Montagmorgen warten kann. Warum Wolf am Wochenende arbeitet? „Weil ich meinen Beruf liebe und das Gefühl habe, gebraucht zu werden.“

Doch für Hubert Wolf und die rund 3000 freiberuflichen Bereitschaftsärzte allein in Baden-Württemberg könnte sich bald vieles ändern. Am kommenden Dienstag entscheidet das Bundessozialgericht über die Sozialversicherungspflicht von Ärzten im Bereitschaftsdienst. Bejaht es diese, würden diese sogenannten Poolärzte vom einen auf den anderen Tag nicht mehr arbeiten dürfen. Im Notfalldienst müssten unerfahrene Mediziner übernehmen und Patienten müssten teils längere Wege auf sich nehmen.

Unterschiedlich Organisation der Bereitschaft

Von vorn. Vor zehn Jahren wurde die Struktur des ärztlichen Bereitschaftsdiensts im Südwesten reformiert. Dabei sind Notfallpraxen als zentrale Anlaufstellen entstanden, die meist an Krankenhäuser angebunden sind. Heute sind es landesweit knapp 120 solcher Praxen. Patienten können am Wochenende ohne Termin vorbeikommen, unter der Woche gibt es einen Fahrdienst für Hausbesuche. Sowohl niedergelassene als auch freiberufliche Mediziner übernehmen die Schichten. Die niedergelassenen sind dazu verpflichtet, ihnen können die Poolärzte freiwillig Dienste abnehmen. Ursprünglich hatte die Deutsche Rentenversicherung festgestellt, dass Poolärzte selbstständig tätig sind, sagt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Inzwischen seien die Bescheide der Versicherung aber nicht mehr einheitlich.

Der Bereitschaftsdienst ist in den Bundesländern unterschiedlich organisiert. Zentrale Notfallpraxen gibt es bundesweit, Poolärzte aber nicht in allen Ländern. In Bayern sind es 126 Praxen, in denen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) rund 2160 aktive Poolärzte Patienten empfangen.

Urteil könnte System beenden

Dieses System komplett beenden könnte das Urteil des Bundessozialgerichts, das für Dienstag erwartet wird. Ein Zahnarzt aus Baden-Württemberg hatte Schichten im Notdienst übernommen und auf eine Anstellung geklagt, bislang erfolglos. Das Landessozialgericht hat die Berufung des Zahnarztes zurückgewiesen mit der Begründung, die Rechtsgrundlage des zahnärztlichen Notdienstes sehe kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vor. Der Zahnarzt argumentiert hingegen, im Bereitschaftsdienst müsse man konkreten Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung folgen und arbeitsteilig mit ihren Mitarbeitern in medizinischen Fragen zusammenarbeiten.

Wenn das Gericht der Auffassung des Zahnarztes folgt, hätte dies Auswirkungen auch auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst, sagt der Sprecher der KVBW. Die Sozialversicherungspflicht für Poolärzte wäre laut dem Sprecher unmittelbar gültig, ohne Übergangsfristen. Die Folge: Die KVBW würde für eine Übergangszeit die „Notbremse“ ziehen. Dies geht aus einem Mitgliederrundschreiben der Vereinigung hervor, welches der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. In fast allen Notfallpraxen würden demnach die Öffnungszeiten reduziert werden. „Einige wenige“ Praxen würden in der Zeit der „Notbremse“ geschlossen. Welche das wären, dazu äußert sich die KVBW nicht. Auch die Dienstzeiten der Fahrdienste würden gekürzt werden. Keine Änderungen würde es hingegen bei den Kindernotfallpraxen und den Bereitschaftsdiensten spezieller Fachrichtungen wie beispielsweise jener der Augenärzte geben, heißt es weiter in dem Schreiben.

Die KVBW begründet die „Notbremse“ in dem Schreiben damit, dass Poolärzte anzustellen „organisatorisch und hinsichtlich der Kosten nicht leistbar“ sei. Denn dann müssten beispielsweise Arbeitszeiten eingehalten und die KVBW ein Gehalt statt Honorar zahlen und eine Personalverwaltung aufbauen. „Deshalb müssen wir uns vorbereiten, dass wir für diesen Fall die Struktur zurückfahren“, erläutert der Sprecher und ergänzt: „Wir wollen natürlich versuchen, künftig auch weiterhin Vertretungen durch Poolärzte zu ermöglichen.“ Dies hänge allerdings von vielen Faktoren ab, etwa wie das Urteil konkret aussieht. Für die Poolärzte würde dies zunächst einmal bedeuten, dass sie keine Schichten mehr übernehmen dürfen. Dazu sagt der 74-jährige Allgemeinarzt Wolf in Bad Saulgau allerdings: „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich sagen kann: Okay, dann war’s das halt. Für mich ist das nicht die Tragödie. Die Tragödie ist es für die Patienten und die Kollegen, die dann hier arbeiten müssen.“

Am Vormittag, erzählt Wolf, habe ein Facharzt in der Sprechstunde der Notfallpraxis Bad Saulgau dem Allgemeinmediziner über die Schulter geschaut ‐ um zu sehen, was eventuell auf ihn zukommt: etwa Platzwunden, die genäht werden müssen oder ein Verdacht auf eine Thrombose ‐ Beschwerden, die ein Hautarzt oder Gynäkologe im Alltag kaum behandelt. Der Kollege sei zu dem Schluss gekommen: „Diesen Dienst kann ich niemals machen.“

Notbremse könnte Versorgung verschlechtern

Auch Michael Merz, seit 24 Jahren niedergelassener Internist und Beauftragter für die Notfallpraxis Bad Saulgau, sagt, in der Theorie müsste jeder Arzt den Notdienst übernehmen können, aber in der Praxis sei das nicht so. Das bedeute, dass die „Notbremse“ die Versorgung der Patienten verschlechtern würde, „weil nicht mehr nur gut ausgebildete Ärzte vor Ort sind, sondern auch Ärzte, die unsicherer sind“. Zudem würden die Notaufnahmen stärker ausgelastet, und falls es wie in Bad Saulgau keine gibt, müssten Patienten längere Wege auf sich nehmen.

Merz sieht das „erfolgreiche System“ der Notfallpraxen mit dem Urteil des Bundessozialgerichts in Gefahr. Dieses habe sich „hervorragend bewährt“, was man an den regelmäßigen Patientenbefragungen der KVBW sehe. Und: Wie viel mehr Geld durch angestellte statt freiberufliche Ärzte in die Sozialversicherung fließen würde, sei „höchst fraglich“, so Merz.

Die Regierung hätte lange Zeit gehabt, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, sagt Merz ‐ selbst wenn das Bundessozialgericht eine Sozialversicherungspflicht feststellt. Er sei frustriert von der deutschen Politik der vergangenen Jahre. „Ich bin ein sehr engagierter Mensch gewesen“, aber mittlerweile sei er „völlig demotiviert“. „Ich sehe darin einen weiteren Baustein, wie man letztendlich ein Land zugrunde richtet.“

Ärzte fordern gesetzliche Grundlagen

Was Ärztevertreter seit Monaten fordern, hat der Bundesrat im Mai aufgegriffen; er hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst von der Sozialversicherungspflicht ausgenommen werden. Eine solche Regelung galt beispielsweise für Ärzte, die während der Pandemie in den staatlichen Impf- und Testzentren arbeiteten.

Das Bundesarbeitsministerium verweist auf Anfrage darauf, dass die Deutsche Rentenversicherung dafür zuständig ist, festzustellen, ob es sich um eine angestellte oder eine freiberufliche Tätigkeit handelt. „Es ist auch bei näherer Betrachtung nicht ohne Weiteres erkennbar, dass in der Sozialversicherungspflicht ein Hindernis für Ärztinnen und Ärzte liegen soll, Bereitschaftsdienste zu übernehmen“, teilt ein Sprecher von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit. Generelle Ausnahmen von der Beitragspflicht in der Sozialversicherung seien „nicht der richtige Weg“, um Fachkräfte für eine Tätigkeit zu finden ‐ sowohl in der Medizin als auch in anderen Bereichen der Wirtschaft.

Warten auf das Urteil

Das Ministerium betont die „hohe Bedeutung“ des ärztlichen Notdienstes für die medizinische Versorgung. Mit den betroffenen Verbänden stehe man in Kontakt, man habe bereits den „komplexen Sachverhalt“ gemeinsam erörtert.

Jetzt heißt es erst einmal: warten auf das Urteil. Entweder alles kann so bleiben, wie es ist. Oder das Bundessozialgericht stellt eine Form der Sozialversicherungspflicht fest. Dann müsse man überprüfen, was genau für die KVBW gilt, sagt der Sprecher. „Wir brauchen die schriftliche Urteilsbegründung, und das dauert ein paar Monate.“

Zurück zu Hubert Wolf in der Notfallpraxis Bad Saulgau. Er hat an diesem Sonntag rund 40 Patienten behandelt, das seien im Vergleich mit anderen Sonntagen wenig. Einer seiner letzten Patienten ist Peter Mayer aus dem Saulgauer Teilort Friedberg. „Nach Ravensburg zu fahren wegen einer Magen-Darm-Geschichte finde ich doch ein bisschen übertrieben“, sagt Mayer, der in Wirklichkeit anders heißt. Mit Hubert Wolf hat er bereits über die Situation der Notfallpraxen gesprochen. Der Allgemeinmediziner Wolf habe ihm Tabletten gegen seine Magenschmerzen verschrieben und „sehr gut“ geholfen. Der Patient betont: „Es ist wichtig, dass es Leute gibt, die so was machen.“