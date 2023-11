Ein Blick zurück in die Tiefen des Fußballarchivs der „Schwäbischen“: Am 2. September 2018 siegte der SV Hohentengen gegen den TSV Riedlingen mit 3:2. Auf dem Foto: Pascal Schoppenhauer (li.) ist schneller am Ball als Wolfgang Birkler (re.). Das entscheidende Tor erzielte Manuel Sommer elf Minuten vor dem Ende. Der fehlt am Sonntag.

(Foto: © Thomas Warnack )