Das älteste Buch im Bad Saulgauer Stadtarchiv ist fast 500 Jahre alt. Die Jahre haben deutliche Spuren hinterlassen. Nach einer grundlegenden Restaurierung ist das Buch in diesen Tagen wieder ins städtische Archiv zurückgekehrt.

Geschichte greifbar machen

Archivarin Mary Gelder legt das älteste handschriftliche Buch den Schülern bei Klassenbesuchen gern für einige Minuten in die Hände. Mit seinen 1848 Seiten gehört es nicht gerade zu den Leichtgewichten im Stadtarchiv. Aber in den Minuten mit dem Buch in Händen werde für die Kinder Geschichte greifbar. „So lernen sie den Respekt und die Achtung vor den Zeugnissen der Geschichte“, sagt die Archivarin. Und die Kinder spüren das. „Noch nie ist das Buch auf den Boden gefallen.“

Wenn ich das jetzt sehe, bekomme ich richtig Gänsehaut. Mary Gelder

Der Respekt vor geschichtlichen Zeugnissen gehört bei Matthias Raum sozusagen zum Berufsbild. Der Chef der gleichnamigen mittelständischen Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung in Römerstein bei Bad Urach ist persönlich nach Bad Saulgau gefahren, um das Buch nach der Restaurierung zurückzugeben. Er erlebte eine glückliche Empfängerin seiner Arbeit. „Wenn ich das jetzt sehe, bekomme ich richtig Gänsehaut“, lobt Mary Gelder die Arbeit.

Die Handschrift ist kaum lesbar. Doch auf dieser Seite ist der „Bechtlin tag“ erwähnt, Vorläufer und Namensgeber des Bächtlefestes. (Foto: Rudi Multer )

120 Stunden Arbeit mit viel Liebe zum Detail hat das Unternehmen in die Restaurierung des Buches gesteckt. Die an den Buchdeckeln angebrachten Schließen für das Buch sind jetzt wieder komplett. Ein fehlender Beschlag aus Messing hatte die Werkstatt nach dem Vorbild der noch erhaltenen nachgebaut.

Die zu den Schließen gehörenden Lederriemen wurden mit den vor 500 Jahren gebräuchlichen Materialien und Formen ergänzt. An die Fehlstellen am Leder des aus Holz und Leder gefertigten Buchdeckels goss die Römersteiner Werkstatt die fehlenden Lederteile an. Das Leder dazu ist nicht einfach zu besorgen. Es muss nach alten Methoden gegerbt sein.

Mitarbeiter entfernen Schimmel

Die Mitarbeiter in Römerstein entfernten Schimmel, säuberten das Buch von Insekten, Resten alten Pfeifentabaks, Körnern, Haaren und Schmutz. Die Kleinteile waren in den vielen Jahren in den schmalen Falz zwischen den Seiten des aufgeschlagenen Buchs gerutscht.

Jedes in den Falz gerollte Teilchen macht es um den Bruchteil eines Millimeters dicker. „Zum Schluss funktioniert der Buchrücken nicht mehr“, sagt Restaurator Raum.

In der Werkstätte wurde das Buch komplett auseinandergebaut, jede der 1848 Seiten einzeln behandelt. Wo Papier an Seiten fehlte, wurde Papier in einem speziellen Verfahren angegossen, exakt so dick wie die Buchseite.

Da der Rohstoff für Papier im 16. Jahrhundert zum großen Teil aus Stoffresten aus Lumpensammlungen bestand, werden beim Angießen Papierfasern mit einem hohen Anteil an Baumwolle verwendet. Solches „Hadern-Papier“ ist in Sachen Haltbarkeit unschlagbar.

Fundgrube für Heimatforscher

Das Buch beinhaltet handschriftliche, heute nur noch von Experten lesbare Aufzeichnungen über „Ämter, Ersetzungen und Rechnungswesen“ in Saulgau in den Jahren von 1532 bis 1557. Für Heimatforscher ist es eine wichtige Fundgrube. So gibt es aus dem Jahr 1534 einen Eintrag über Ausgaben für den „Bechtlin tag“, Vorläufer und Namensgeber des Bächtlefests.

„Unser Ziel ist es, möglichst viel vom Original im Original zu erhalten, damit man es weiter verwenden kann, ohne dass es weiter Schaden nimmt“, sagt der Restaurator. Damit bei der Restaurierung nichts schief geht, sei höchste Konzentration seiner Mitarbeiter erforderlich. Ein Fehler könne in diesem Handwerk mit einem unwiederbringlichen Verlust historischen Materials verbunden sein.

Es gibt nur wenige Betriebe

16 Mitarbeiter, in der Mehrzahl Frauen, arbeiten in dem Betrieb in Römerstein. Mit sechs Auszubildenden ist die Ausbildungsquote in dem Betrieb überdurchschnittlich hoch. „Wir müssen selbst ausbilden, Fachkräfte, die wir brauchen gibt es auf dem Markt nicht“, sagt Matthias Raum. Betriebe wie den seinen gibt es nur ganz wenige bundesweit.

In einer neuen Schutzkassette hat das restaurierte Buch nun seinen angestammten Platz im Stadtarchiv wieder eingenommen. Dort wird Archivarin Mary Gelder es abermals holen, um es Schulklassen zu zeigen.

Ob sie das nun restaurierte und noch wertvollere Buch den Kindern wieder in Hand gibt, weiß sie noch nicht. Ein museales Stück, das man nur mit weißen Handschuhen anfassen darf, soll es auf alle Fälle auch in Zukunft nicht sein.