Alban Beikircher leitet seit zwei Jahren die Städtische Musikschule und hatte in dieser Funktion mit Kollegen sein zweites Jahreskonzert geplant. Entstanden ist ein Programm, das hervorragendes Musizieren, abwechslungsreiche Stücke und heitere Momente zu einem beeindruckenden Konzerterlebnis verwob. Das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Stadtforum bedankte sich mit stürmischem Beifall für die bewundernswerten Leistungen aller Beteiligten.

Mit schmissigen Klängen eröffneten die kleinen Trommler und Pfeifer des Jugendspielmannszugs in ihren schmucken Uniformen den Konzertnachmittag. Danach führte Noch-Bürgermeisterin Doris Schröter ihre letzte offizielle Amtshandlung für die Musikschule durch, indem sie die Ehrung der erfolgreichen Musikerinnen und Musiker übernahm. Dabei betonte sie ihre Hochachtung für die hervorragende Arbeit, die in der Musikschule geleistet werde.

Tatsächlich zeigte schon der anschließende Auftritt von Kindern aus der musikalischen Früherziehung und dem musikalischen Grundkurs, wie erfolgreich die Lehrkräfte Sonja Miller, Matthias Lyding und Michael Held gerade mal vierjährigen Mädels und Buben die Freude an Rhythmus und Gesang vermittelten. Ausstaffiert mit Stirnbändern aus farbigem Laub und sichtlich begeistert von ihrem Bühnenauftritt gestaltete die Kinderschar das Motto „Herbst ist wieder“, schwang Fähnchen, betrommelte Xylophone und schmetterte ihr Liedchen.

Begleitet wurden sie von Mitgliedern der Integrativen Band, die mit viel Gefühl ihre Schlagwerke einsetzten. Drei nachfolgende Orchesterensembles bewiesen, dass die Musikschule ihrem Schülerklientel außer qualifiziertem Einzel- und Gruppenunterricht auch die Möglichkeit bietet, Erfahrungen im Zusammenspiel mit anderen Instrumentalregistern zu sammeln.

Vera Beikircher hatte für ihr junges Piccolini-Orchester vier Stücke verschiedener Musikgenres gewählt, bei denen auch halbe und dreiviertel Geigen im Einsatz waren. Das Heer der Bläserlinge, darunter ein Solist und eine Solistin, legte unter Alexander Werners Dirigat viel Schwung an den Tag und meisterte problemlos schwierige Passagen. Alban Beikirchers Streichorchester bestach durch einen wunderschönen Gesamtklang und ein fein abgestuftes Tonvolumen, mit dem die charakteristischen Momente einer „Italienne“ ebenso wie die eines barocken „Kanon“ erlebbar wurden. Bevor ein weiteres Ensemble mit der achtjährigen Selina Schnebel an der Sopranflöte in der „Morenita de Brasil“ südamerikanisches Flair verbreitete, überraschte die junge Pianistin Nora Cret, unterrichtet von Olga Balzer, mit einem rhythmisch anspruchsvollen, frei gespielten Stück von Claude Debussy. Während Dietlind Zigelli Blockflöten und Oboe in ihrer Obhut hatte, war Anouschka Schoepe für das Gesangstrio Mara Boll, Emma Straub und Naima Sadikou zuständig.

Die Sopranistinnen, am Flügel begleitet von Hanna Zimmermann, intonierten stimmsicher und überaus einfühlsam César Francks „Panis angelicus“. Den schwungvollen Gegensatz dazu bot ein Bläserquintett aus Querflöte,Oboe, Klarinette, Horn und Tenorhorn mit ihrer Interpretation von Dvořaks Slawischem Tanz Nummer zwei.

Das zweite Klaviersolo des Jahreskonzerts bestritt Vincent Beikircher. Er intonierte das Prélude cis-moll von Sergei Rachmaninow und glänzte mit einer für seine Jugend unglaublich ausgefeilten Technik, erfahrbar im Wechsel von getragenen Momenten und schwindelerregenden Tempi, sowie einem Gespür für die werkgetreue Interpretation des Stücks.

Den furiosen Schlusspunkt setzte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Marc Lutz. Das 40-köpfige Ensemble hatte ein Medley aus der Titelmusik bekannter Kinderfilmserien vorbereitet, die zu Gassenhauern mutierten und zum Mitsingen geradezu herausforderten. Als Hingucker spazierten Heidi und der Ziegen-Peter in Dirndl und Lederhosen über die Vorbühne, strebten Biene Maja und ihr Willi Richtung Hauptbühne, turnten Pippi Langstrumpf und Frechdachs Pumukel herum, der ein Notenblatt des Dirigenten vom Ständer fegte.

In einem weiteren Stück übernahm Naima Sadikou mit ihrer melodiösen, wandelbaren Stimme den Gesangspart. Klar, dass das Publikum das Orchester nicht ohne eine Zugabe ziehen ließ, die natürlich gewährt wurde. Und nachvollziehbar das Resümee einer Besucherin, die feststellte, sie habe einen beglückenden Abend erlebt.