A-Capella-Weihnacht mit dem „Calmus Ensemble“

Das renommierte „Calmus Ensemble“, seit vielen Jahren zu den festen Größen der „Bad Saulgauer Konzerte“ gehört, gastiert am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Alten Kloster. Hervorgegangen aus dem Leipziger Thomanerchor, gehört das „Calmus Ensemble“ zu den profiliertesten Vokalensembles in Europa, wie die Stadtverwaltung mitteilt. 2002 wurde es mit einem Stipendium des Deutschen Musikrats ausgezeichnet, außerdem gewann es diverse erste Preise bei internationalen A-Capella-Wettbewerben sowie den ECHO-Klassik. Eine rege Konzerttätigkeit führte die Formation durch fast ganz Europa und die USA, wo es 2010 in der Carnegie Hall in New York debutierte. Auf dem Programm „1000 Jahre weihnachtliche Vokalmusik“ - ihres nunmehr neunten Konzerts in Bad Saulgau - stehen Werke von der Gregorianik bis heute, von Bach über Brahms bis Strawinsky und Coldplay.

Karten für dieses A-Capella-Highlight gibt es ermäßigt im Vorverkauf im Rathaus, Telefon 07581/2070, oder online unter