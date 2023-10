Steffen Gross, Billardspieler aus Bad Saulgau hat bei den Europameisterschaften der Senioren in Lasko in der Klasse Ü45 im 8-Ball Rang fünf belegt und eine Medaille knapp verpasst. Er unterlag im Viertelfinale dem Spanier Francisco Diaz-Pizarro mit 3:7.

Gross besaß durchaus Chancen die Partie noch enger zu gestalten und den Spanier mehr zu fordern, doch ließ er im fünften und im siebten Break zwei gute Gelegenheiten aus auf 2:3 beziehungsweise 3:4 zu stellen. Besonders über die verpasste Gelegenheit im fünften Break ärgerte er sich ein wenig. „Mit der Grünen wollte ich einen Winkel schinden, wo keiner war...dann geht der Stoß nach hinten los“, kommentierte Gross nach der Partie via Messenger.

Gross besiegt Schweizer, zwei Slowaken und Portugiesen

In der Winners’ Qualification hatte Gross den Schweizer Samuel Fasel mit 7:5 ausgeschaltet und sich damit für das K.o. der besten 64 qualifiziert. In der ersten K.o.-Runde hatte Gross wenig Mühe mit dem Slowaken Aleksandar Raisic mit 7:2 aus, in der Runde der besten 32 schaltete er einen weiteren Slowaken aus: Rado Doroslovac. Gross siegte mit 7:4. In der Runde der besten 16, im Achtelfinale besiegte der Bad Saulgauer den Portugiesen Henrique Correia mit 7:5, der vor allem zu Beginn heftigen Widerstand leistete.

Gross ist mit Abschneiden sehr zufrieden

Im Viertelfinale kam dann das Aus gegen den spanischen Weltklassespieler Diaz-Pizarro, der bereits Erfolge bei den Profis in seinem Palmares stehen hat, unter anderem zwei EM-Titel bei den Profis im 9-Ball 2012 und 2015 sowie mehrere Finalteilnahmenstarke Resultate auf der Pro-Tour, wo er unter anderem erst gegen Weltklasse- und Mosconi-Cupspielern die Segel streichen musste. So erreichte er 2015 das Halbfinale bei der 9-Ball-Weltmeisterschaft und unterlag in der Runde der letzten Vier erst dem US-Amerikaner Shane van Boening.

„Er ist Vollprofi“, kommentierte Gross seinen letzten Gegner aus Spanien. „Ich habe sehr, sehr gut gespielt. Fünfter Platz ist gut. Er war zu stark“, meinte Gross via Messenger.

