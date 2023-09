Rottenacker/Munderkingen, die TSG Ehingen und Ertingen/Binzwangen feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Am Tabellenende findet sich das bislang punktelose Bad Schussenried und davor stehen gleich fünf Klubs mit je einem Punkt und geben einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie eng diese Saison wird.

Spfr Hundersingen — SG Altheim 4:1 (2:1).

Tore: 1:0 Julian Störkle (2.), 2:0 Agim Rahmani (8.), 2:1 Dominik Späth (39.), 3:1, 4:1 Timo Bischofberger (70./74.). — Z.: 150. — „Das war ein wichtiger Sieg nach dem 1:2 am vergangenen Wochenende in Ostrach“, sagte Hundersingens Trainer Jonathan Guth nach dem Spiel. Das frühe 1:0 wurde durch einen Angriff über mehrere Stationen eingeleitet. „Ich glaube, die Altheimer waren da vorher nicht einmal am Ball“, sagte Guth. Nur acht Minuten später nutzte Agim Rahmani einen SGA–Abwehrfehler zum 2:0. Ab Minute 20 übernahm der Gast das Kommando, schaffte aber nicht mehr als den Anschluss, trotz guter Chancen. Nach der Pause fanden die Sportfreunde zu ihrem Spiel zurück. Es dauerte aber bis zur 70. Minute, ehe Bischofberger mit einem Doppelschlag den Deckel auf die Partie machte. Eine Kombination über Julian Störkle und Agim Rahmani, der Bischofberger über außen bediente, ging dem vierten Treffer voraus.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen — SGM SW Rottenacker/Munderkingen 2:4 (1:2).

Tore: 0:1 Kevin Wehle (6.), 1:1 Simon Kronenthaler (9.), 1:2 Florian Stiehle (14.), 2:2 Eigentor (58.), 2:3 Lukas Ottenbreit (79.), 2:4 Jannik Sachpazidis (83.). — Z.: 250. — BV: Torwart Jona Haußer (FCK) hält FE. — In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel und kamen durch lange, steile Zuspiele in die Spitze zu Treffern. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Kronenthaler nach einem Abwehrfehler der Gäste. „Nach dem Wechsel sind wir relativ schnell zum Ausgleich gekommen, kamen auch besser ins Spiel, doch am Ende trafen die Gäste erneut nach zwei langen Bällen durch die Abwehr. Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg der Gäste in Ordnung. Die Gegentore fielen zu billig“, sagte der FCK–Vorsitzende Marcel Gauggel.

SGM Altshausen/Ebenweiler — TSV Sigmaringendorf 2:2 (1:1).

Tore: 0:1 Marius Müller (2.), 1:1 Andreas Pfeiffer (10.), 2:1 Marvin Igel (49.), 2:2 Janik Streich (85.). — Z.: 180. — Früh trafen die Gäste zur Führung durch Müller (2.). „Nach dem s..blöden Gegentor hatten wir sehr gute Chancen, hätten mindestens 4:1 zur Pause führen müssen, haben zweimal Aluminium getroffen. Zudem hielt Michael Stephan im Sig’dorfer Tor sensationell“, bescheinigte SGM–Trainer Safet Hyseni dem Routinier eine überragende Leistung. Aluminium trafen Patrick Hugger mit einer Art Billardchance — der Ball sprang wieder ins Feld (25.) — und Niklas Koß. So sprang nur der Ausgleich durch ein Traum–Freistoßtor von Andreas Pfeiffer heraus. Die zweite Halbzeit begann ideal für den Gastgeber, mit einem Kopfball traf Marvin Igel zur Führung. Danach plätscherte die Partie vor sich hin. Beim 2:2 reklamierte der Gastgeber — vergeblich — auf Abseits. „Jetzt haben wir aus zwei Spielen einen Punkt, das hatten wir nicht so geplant“, sagte Hyseni.

SV Uttenweiler — SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:0 (1:0).

Tore: 1:0, 2:0 Pascal Volz (11./75.). — Z.: 700. — Ein gutes Bezirksligaspiel bekamen die 700 Zuschauer am Sonntag in Uttenweiler geboten. Das erste Heimspiel fiel in den SV–Uttenweiler–Familiensonntag, der für die entsprechende Zuschauerkulisse sorgte. Beide Mannschaften spielten offensiv. Nach elf Minuten netzte Pascal Volz zur Führung für den Gastgeber ein, nach Vorarbeit von Kevin Schelkle. Beide Mannschaften versäumten es nun, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Der Gastgeber hatte ein leichtes Übergewicht, vergb aber bis zur Pause zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten. Nach dem Wechsel blieb die Partie rasant. Der SVU verpasste es, die Führung auszubauen, doch auch die Fischer–Elf nutzte ihre Chancen, meist durch Konter, nicht. In der 75. Minute war es dann erneut Pascal Volz, der auf Vorlage von Schelkle traf. Die Gäste trafen in den letzten Minuten noch den Pfosten, doch es blieb beim 2:0.

SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen — FC Ostrach 2:0 (0:0). — SG: Huber — Guth, M. Jäggle, Maurer — Diesch (83. Forstenhäusler), Hecht (61. C. Jäggle), Steinborn (87. Buck), Reiter — Binder — Renz (58. Mayer), Birkhofer (78. J. Jäggle). — FCO: Pialudis — Rambacher, Rothmund (5. Münsch), L. Eberle, Moßmann — Schöb (78. Y. Ender), Landes, Baron (46. Zehr), Saljanin — Guglielmo, Senn. — Z.: 250.

SV Oberdischingen — SG Öpfingen 2:2 (0:1). — Tore: 0:1 Jannik Lehner (40.), 1:1 Kim Knittel (65.), 1:2 Philipp Mall (78.), 2:2 Marcel Bollinger (88.).

TSG Ehingen — FV Bad Schussenried 2:1 (1:1). — Tore: 0:1 Lukas Kraft (7.), 1:1 Elias Madarac (9.), 2:1 Mario Carriero (89.).